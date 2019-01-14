Итоги социально-экономического развития Таджикистана за 2018 год и планы развития республики на 2019 год будут обсуждены на расширенном заседании правительства, которое запланировано на 21 января. Ранее сообщалось, что расширенное заседание правительства состоится 26 января. Однако сроки были сдвинуты.

На заседании, которое пройдет под председательством президента Эмомали Рахмона, планируется заслушать отчеты руководителей министерств, ведомств, областей, городов и районов страны, а также руководителей центров по реализации инвестиционных проектов о проделанной работе, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Ожидается, что на заседании особое внимание будет уделено вопросам, связанным с реализацией Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года.

Обычно по итогам таких заседаний президент Эмомали Рахмон производит кадровые перестановки в руководящем составе министерств, ведомств, областей, районов и городов Таджикистана.

Однако, по мнению экспертов, реалии сегодняшнего Таджикистана таковы, что президенту для проведения кадровых перестановок нет необходимости дожидаться итогового заседания правительства республики. Согласно своим конституционным полномочиям, Эмомали Рахмон в любое время может произвести кадровые перестановки в составе правительства, поменять руководителей министерств, ведомств и регионов страны.

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