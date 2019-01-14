Общий объем задолженностей потребителей электроэнергии перед «Барки точик» на начало этого года превысил 2,3 млрд сомони.

В течение прошлого года объем неоплаченной потребителями электроэнергии вырос на 363,6 млн сомони. Об этом сообщалось в конце минувшей недели на заседании по итогам производственно-финансовой деятельности «Барки точик» в 2018 году при участии вице премьер-министра Таджикистана Азима Иброхима.

Отмечалось, что основными должниками «Барки точик» на данный момент являются Агентство мелиорации и ирригации (66,2 млн), фермерские хозяйства (25,6 млн), предприятия водоканала (10,1 млн сомони), бюджетные организации и учреждения (7,3 млн).

Наиболее же крупным должником «Барки точик» назвало население, которое за годы независимости задолжало «Барки точик» 80,4 млн сомони.

Сбор средств за потребленную электроэнергию в прошлом году по сравнению с годом ранее увеличился на 314,5 млн сомони.

«Несмотря на то, что уровень потери электроэнергии в 2018 году по сравнению с годом ранее снизился на 0,6%, правила использования электроэнергии со стороны потребителей до сих пор не соблюдаются на должном уровне», - подчеркивалось на заседании.

Азим Иброхим для предотвращения дальнейшего роста дебиторских заложенностей «Барки точик» предложил улучшить техническое состояние энергосистемы, и поэтапно переходить на новую систему учета электроэнергии, налаживать биллинговую систему учета электроэнергии.

Он также предлагает повысить профессионализм работников сферы и снизить человеческое вмешательство в работу оборудования учета электроэнергии.

В прошлом году в стране было произведено свыше 16,2 млрд киловатт часов электроэнергии. Это на 860,4 млн кВтч больше показателя 2017 года.

На заседании было подчеркнуто, что в прошлом году наряду с вводом в эксплуатации новых мощностей было заменено рабочее колесо гидроагрегата №9 Нурекской ГЭС, что позволило увеличить производственную мощность этого агрегата с 160 МВт до проектных показателей – 335 МВт.

Также в результате капитального ремонта Душанбинской теплоэлектроцентрали ее мощность с использованием природного газа выросла с 20 МВт и 50 Гкал.ч до 120 МВт т 180 Гкал.ч.

Объем производства тепла в прошлом году в целом составил 656,8 тыс. Гкал, что на 228,7 тыс. Гкал.

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