Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 12 января встретился с Министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, который участвовал в первой министерской встрече Диалога «Индия – Центральная Азия» с участием Афганистана в Самарканде.

На встрече было подчеркнуто, что обмен визитами на высшем уровне в 2018 году открыл новую главу в двусторонних отношениях стратегического партнерства, сообщает департамент информации МИД РТ.

Министры рассмотрели предложения по графику и повестке дня предстоящих совместных мероприятий в 2019 году, в том числе на парламентском, правительственном и других уровнях, сообщает официальный сайт МИД Узбекистана.

Подчеркивалось, что в Узбекистане и Таджикистане придается особое значение расширению взаимной торговли, которая за 11 месяцев прошлого года выросла на 62% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

В этом контексте рассмотрены предложения по дальнейшему увеличению двустороннего товарооборота, расширению номенклатуры взаимных поставок.

Стороны с удовлетворением констатировали, что открытие границ для граждан двух стран было горячо поддержано народами Узбекистана и Таджикистана.

Первая встреча министров иностранных дел Диалога «Индия – Центральная Азия» с участием Афганистана, прошедшей в самаркандском Дворце форумов, председательствовали министр иностранных дел РУ Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.

На пленарной сессии главы внешнеполитических ведомств Республики Казахстан – Бейбут Атамкулов, Кыргызской Республики – Чингиз Айдарбеков, Республики Таджикистан – Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана – Рашид Мередов обсудили широкий круг вопросов, направленных на расширение дружественных и взаимовыгодных отношений между Индией и странами Центральной Азии в двух- и многосторонних форматах

Особое внимание было уделено мерам содействия росту взаимной торговли, перспективам укрепления взаимодействия в области привлечения инвестиций, инноваций, технологий в экономику стран региона, развитию транзитного и транспортно-коммуникационного потенциала государств Центральной Азии, увеличению туристических поездок, а также осуществлению конкретных совместных проектов в сферах науки, медицины, образования и спорта.

В выступлениях глав делегаций важное внимание было уделено реализации совместных молодежных проектов с учетом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная толерантность».

В работе отдельной пленарной сессии Диалога приняла участие делегация Афганистана во главе с министром иностранных дел Салахуддином Раббани.

Министры иностранных дел Диалога «Индия – Центральная Азия» приветствовали участие представительной афганской делегации на своей первой встрече и подчеркнули свою приверженность содействию экономическому восстановлению Афганистана путем реализации совместных инфраструктурных, транзитно-транспортных, энергетических и других проектов, способствующих включению страны в систему региональных и мирохозяйственных связей.

Была подтверждена готовность к взаимодействию в рамках подготовки к проведению Восьмой конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RЕССА VIII), которая запланирована на второе полугодие 2019 года в Ташкенте.

Главы делегаций обратили внимание на значительный потенциал для совместных инициатив по интенсификации прямых контактов между деловыми кругами стран-участниц Диалога, в осуществлении культурных мероприятий, образовательных и научно-исследовательских проектов с Афганистаном, выразили намерение содействовать участию афганской стороны в международных молодежных форумах, фестивалях, конкурсах, научных конференциях, выставках и других совместных мероприятиях.

По итогам учредительного Саммита было принято Совместное заявление, которым сообщено о запуске Диалога «Индия – Центральная Азия» на уровне министров иностранных дел.

Главы внешнеполитических ведомств региона приняли приглашение Министра Сушмы Сварадж о проведении следующей министерской встречи в 2020 году в Индии.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.