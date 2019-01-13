Мужчины и мальчики на ступенях медресе Шердор на площади Регистан в Самарканде.

В конце 1906 года Сергей Прокудин-Горский отправился в Самарканд, как раз когда работал над совершенствованием техники цветной фотографии, благодаря которой впоследствии стал широко известен и получил поручение от царя. Во время своей первой поездки в Центральную Азию он сопровождал экспедицию Русского географического общества, чтобы наблюдать солнечное затмение в горах Тянь-Шаня 1 января 1907 года – 111 лет назад, пишет Eurasianet.org.

К сожалению для астрономии, тот день выдался облачным. Но зато фотограф воспользовался представившейся возможностью запечатлеть расположенный неподалеку Самарканд, его архитектуру и жителей.

Будучи профессиональным химиком, Прокудин-Горский разработал один из первых способов цветовоспроизведения, совместив три стеклянные пластины черно-белых негативов, снятые через разные цветовые фильтры: красный, зеленый и синий.

На некоторых снимках цвета переданы на удивление реалистично. Возможно, самая знаменитая его фотография, сделанная в Центральной Азии, – это портрет последнего эмира Бухары Мухаммеда Алим-хана, который выглядит так, будто его сфотографировали сегодня во время съемок исторической драмы.

Как и Прокудин-Горский, эмир впоследствии покинул свою страну, спасаясь от большевиков. Оба умерли в 1944 году: фотограф – в Париже, эмир – в Кабуле.

Мухаммеда Алим-хан

Во время этой и последующих поездок в Туркестан – под таким названием центральноазиатский регион был известен в то время российским властям – Прокудин-Горский фотографирует экзотических «других»: мужчин в тюрбанах, торгующих на улице свежими хлебными лепешками или стоящих у мечети в чапанах со слишком длинными рукавами, чтобы не мерзли руки; женщин в бурках; еврейских учеников.

Он также запечатлел детали монументальной старинной архитектуры за десятилетия до современной реставрации. В наши дни эти здания известны как одни из самых значимых исламских архитектурных сооружений в мире.

Архив Прокудина-Горского находится в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне, благодаря чему многие из сделанных фотографом снимков и его записные книжки доступны онлайн.

Ниже представлена небольшая подборка фотографий, сделанных в Самарканде и его окрестностях. Но доступно гораздо больше снимков из Центральной Азии.

Переселенческий хутор в поселке Надеждинский с группой крестьян. 1 /20

Чтобы побольше узнать о Прокудине-Горском и его работах, запечатлевших Российскую империю незадолго до захвата власти большевиками, посмотрите фильм Леонида Парфенова «Цвет нации», вышедший в 2013 году.