Впервые участники международного полумарафона, который проводится ежегодно в Душанбе в честь дня города, будут проходить допинг-контроль. Об этом было отмечено в ходе очередного совещания рабочей группы по подготовке к Олимпийским играм Токио-2020 в Национальном олимпийском комитете РТ.
Было отмечено, что в Олимпиаду включены 33 вида спорта, в том числе пять новых видов – каратэ, серфинг, бейсбол, скейтбол и спортивная ходьба.
Всего в шести последних летних олимпиадах выступили 58 представителей Таджикистана в 11 видах спорта: бокс, вольная борьба, дзюдо, греко-римская борьба, легкая атлетика, плавание, прыжки в воду, пулевая стрельба, стрельба из лука, тяжелая атлетика, таэквондо WTF, сообщает пресс-центр НОК Таджикистана.
Таджикские олимпийцы завоевали 4 олимпийские медали, в том числе одну золотую медаль, одну серебряную и две бронзовые награды.
Также в ходе совещания речь шла о подготовке к проведению различных международных турниров, в том числе Международного Полумарафона в Душанбе.
В этой связи было отмечено, что при поддержке председателя горолда Душанбе Рустама Эмомали впервые участники Международного Полумарафона Душанбе пройдут допинг-контроль.
Напомним, Международный Полумарафон в городе Душанбе проводится ежегодно в честь Дня города, который отмечается в третью субботу апреля. Душанбинский Полумарафон имеет международный статус и входит в список соревнований Международной Ассоциации марафонов и бега на длинные дистанции.
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