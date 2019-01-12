Президент Грузии Саломе Зурабишвили откажется от зарплаты. Об этом Зурабишвили сообщила на первой пресс-конференции в статусе главы государства. Зарплата руководителя Грузии будет передаваться фонду, созданному с целью благотворительности и стимулирования инноваций, Об этом журналистам сообщила сама Зурабишвили, передает Eadaily.com.
По словам Зурабишвили, новый фонд будет учрежден вместо упраздненного после ее вступления в должность резервного фонда президента. «Необходимо способствовать благотворительности, инновациям, президент должен содействовать этим действиям. В связи с этим, мы решили, чтобы под эгидой президента и с помощью общественности был создан фонд, в который я, в первую очередь, буду перечислять свою зарплату. Надеюсь, что за мной последуют и другие", - сказала она.
28 ноября 2018 года независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта», победила во втором туре выборов президента Грузии: согласно данным, опубликованным ЦИК Грузии 29 ноября 2018 года, по итогам подсчета 100 % голосов избирателей она набрала 59,52 % (или 1 147 627) их голосов. Зурабишвили стала первой в истории страны женщиной-президентом и последним президентом, избранным всенародным голосованием.
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