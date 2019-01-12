Для людей, не связанных с Центральной Азией последняя является черным пятном на карте. Многие знают лишь то, что когда-то страны Центральной Азии входили в состав СССР, что сейчас там люди живут бедно, едят что попало, мотаются на заработки в Россию и передвигаются исключительно на ослах, как Шурик из «Кавказской пленницы».
Kaktakto решил развеять самые распространенные мифы о Центральной Азии.
1. Центральная Азия – это бедный регион, где люди живут в кишлаках и ездят на ослах
Кишлаки и наездниках на ослах в странах Центральной Азии вы встретите редко. В городах люди живут, как и в России, в многоквартирных домах, как советских, типа хрущевок или панельных многоэтажек, так и в новых домах с индивидуальной планировкой. В селах люди в основном живут в обычных одноэтажных домах, каких полным полно в России и других постсоветских странах.
Что касается личного транспорта, то приехав в ту же Алматы или Бишкек, вы удивитесь, сколько на дорогах внедорожников. Не всякий российский или европейский город может похвастаться таким обилием джипов с большим объемом двигателя. Это связано с тем, что практически любой джигит с детства мечтает о белом (или черном) внедорожнике и отказывает себе во всем, лишь бы скорее рассекать просторы на мощном джипе. В таком случае и ПДД учить особо не нужно, так как остальные неудачники на седанах будут уступать дорогу безбашенному ездоку на «крузаке».
2. Мечта любого жителя Центральной Азии – переехать в Россию и работать там таксистом или хотя бы дворником
Трудовые мигранты из Центральной Азии в России дело привычное. И действительно, ежегодно десятки тысяч жителей региона едут в РФ в поисках работы. Однако в большинстве своем это вынужденная мера. В странах ЦА с работой дефицит. И людям с низкой квалификацией довольно трудно найти работу с нормальным заработком на родине. В России же и уровень жизни повыше, и на место с низкой по российским меркам зарплатой очередь не стоит. А трудовым мигрантам из Центральной Азии этих денег хватит, чтобы прокормить семью.
3. В Центральной Азии плохая мобильная связь и интернет
Это миф. Мобильная связь в большинстве стран региона весьма приличная, а в некоторых странах, например, в Кыргызстане, качество связи гораздо выше, чем в России. Хотя это высокогорная страна, проникновение мобильной связи стремится к 100%, везде есть 4G, а цены на связь низкие. У большинства жителей ЦА имеются смартфоны, многие сидят в социальных сетях и мало чем в этом плане отличаются от жителей продвинутых стран.
4. В Центральной Азии пьют только зеленый чай, а обедают пловом
Любителей черного чая или кофе в Центральной Азии ничуть не меньше, чем любителей зеленого чая. В столицах и больших городах есть кофейни, бары, кафе и рестораны. В последних вы можете отведать не только национальную кухню, но и европейскую, китайскую, корейскую и т.д. Дома жители ЦА едят не только плов, это скорее праздничное блюдо (имеется ввиду именно настоящий плов, приготовленный в казане, а не рисовая каша с морковью). В их рационе есть супы, салаты, каши и другие европейские блюда.
5. В Центральной Азии притесняют русских и вообще там довольно опасно
Никакого притеснения русских в странах ЦА нет. Много русских родились и живут в этом регионе и не испытывают проблем. Хорошему человеку в Центральной Азии всегда рады, а какой он национальности – это пятое или десятое дело.
Также преувеличена опасность этого региона. Вероятность, что на вас нападут или что-то украдут ничуть не выше, чем во многих российских городах. Если у вас возникнут проблемы, то не нужно стесняться попросить о помощи у прохожих. Скорее всего вам постараются помочь.
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