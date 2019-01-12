Ровно два года назад, 12 января 2019 года, президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего старшего сына Рустама Эмомали исполняющим обязанности мэра столицы. Чуть позже он стал полноправным руководителем, сменив на этом посту Махмадсаида Убайдуллоева, который был бессменным столичным градоначальником на протяжении 19 лет.

Мы решили вспомнить, что изменилось в столице после этого назначения.

Вернулся Новый год

Это самое очевидное изменение, которое произошло именно при молодом мэре. Дело в том, что новогодние праздники в Таджикистане к 2016 году практически угасли: город толком не украшали, ёлку ставили числа 30-го и разбирали 2 января. В школах ёлки вообще запрещали ставить, а в обществе муссировалось мнение о том, что это вообще не таджикский праздник.

И вдруг, 6 декабря 2017 года на главной площади Душанбе начали устанавливать новогоднюю ёлку. Горожан это событие так ошарашило, что о нём написали все ведущие СМИ страны, о нём говорили на улицах и в интернете.

В этом году всё было даже лучше – кроме новогодней ёлки на площади появилась и новогодняя ярмарка, а Минобрнауки заявило, что вообще никогда не запрещало праздновать Новый год в образовательных учреждениях. В общем, Новый год в полной мере вернулся в Таджикистан.

Исчез «Зеленый базар»

В октябре 2017 года мэр Душанбе Рустам Эмомали заявил о закрытии центрального рынка Душанбе «Шохмансур» («Зеленый базар»).

Продавцов с рынка переселили в здание нового рынка «Мехргон». Теперь этот рынок считается едва ли не столичной достопримечательностью, куда водят на экскурсию приезжих гостей.

Рынок «Мехргон». ASIA-Plus

Например, осенью прошлого года туда водили Владимира Жириновского.

С дорог убрали «Старексы», исчезла тонировка и оплата наличными

Помните «Старексы»? Эти машины были настолько неудобными, что горожане попытались их быстрее забыть. Конечно, они еще ездят по Душанбе, но их осталось совсем немного. В апреле прошлого года власти города Душанбе решили полностью заменить их автобусами и троллейбусами.

Еще в общественном транспорте – в автобусах и троллейбусах – исчезла оплата наличными, пассажиры используют транспортные карты Citycard, и была запрещена тонировка окон в городском транспорте.

Кстати, если продолжать говорить о транспорте, то в этом году у всех городских такси должен появиться одинаковый дизайн автомобилей.

Asia-Plus

Появились новые остановки для общественного транспорта

Первую образцовую остановка общественного транспорта открыли в августе 2017 года около чайхоны «Рохат».

На остановках, кроме сидячих мест для ожидающих пассажиров, есть точки реализации прессы, электронных билетов общественного городского транспорта, электронное табло, на котором можно ознакомиться с маршрутами общественно транспорта в Душанбе, рекламное табло и городской телефон.

Теперь почти во всем городе такие остановки.

Остановка напротив ЦУМа Asia-Plus

Разрешили забивать скот в честь праздника Иди Курбон

Накануне праздника Иди Курбон, который в 2018 году отмечался в августе, Рустам Эмомали поручил главам столичных районов совместно с санитарными службами подготовить временные точки по убою и продаже скота на территории города. Ранее это было запрещено.

Гостинице «Пойтахт» вернули прежнее имя «Душанбе»

Еще в начале 2017 года столичной гостинице «Пойтахт» вернули ее первоначальное название «Душанбе». Другим решением мэра ТВ «Пойтахт», которое функционирует, как общественное телевидение с 1996 года был переименован в ТВ «Душанбе».

Открылся второй аквапарк

Один из самых известных долгостроев в Душанбе – аквапарк «Обшорон», строительство которого начали еще в 2003 году, был сдан в июне 2017 года.

Пятнадцать лет назад аквапарк начала строить турецкая фирма «Эмек Прожект Лимитед Ширкати», однако компания не выполнила своих контрактных обязательств и свернула проект спустя пять месяцев.

В 2017 году аквапарк построила отечественная компания «Сохтмони махсус» (Спецстрой) во взаимодействии с итальянской - Preston & Barbieri.

Расходы по его созданию составили свыше 63,6 миллионов сомони (свыше $7 млн.). Центр одновременно может обслужить свыше 300 посетителей.

Пресс-служба мэрии Душанбе

Вернулись к проекту «Доступное жилье»

Проект «Доступное жилье», который предусматривает обеспечение определенного круга жителей столицы, в том числе и интеллигенции, сравнительно дешевыми квартирами в высотных домах в районе «Профсоюзов», появился еще в 2013 году.

Тогда городская мэрия планировала сдать первые квартиры уже в 2015-м. Однако ничего не получилось.

В конце прошлого года стало известно, что бывший глава ГУП «Сохтмони манзили дастрас» был задержан по подозрению в мошенничестве, на его место пришел новый директор Парвиз Абдурахимзода, и теперь дома планируют сдать осенью 2019 года.

Обновили городские парки

В течение 2017 и 2018 годов в столице открывали реконструированные городские парки. Так, отремонтировали парк имени Садриддина Айни. Здесь было построено множество зданий и объектов - мавзолей и памятник Айни, амфитеатр, терраса и скамьи, фонтаны.

Такой же серьёзной реконструкции подверглись и остальные городские парки.

Начали ремонт фасадов жилых домов

В центре города почти на всех жилых домах был обновлен фасад, а горожанам напомнили, что согласно правилам проживания в столице, например, сушить белье за окнами, которые выходят на трассы вообще-то запрещено.

Кроме того, с фасадов домов в центре поснимали кондиционеры и антенны.

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