Компания Apple собирается выпустить осенью 2019 года три новых модели iPhone, сообщает The Wall Street Journal, на которую ссылается Медуза.

Наиболее дорогая версия iPhone будет оборудована тремя задними камерами, две другие модели получат по две камеры. Известно также, что два новых смартфона получат OLED-экраны, а еще один — LCD-дисплей.

Apple собирается разместить три камеры в квадратном блоке на задней панели устройства рядом со светодиодной вспышкой, сообщил 7 января сайт индийского журнала Digit, опубликовавший рендер будущего iPhone.

Издание отмечало, что дизайн смартфона в будущем может измениться.

Когда Apple представит новые модели iPhone и как они будут называться, пока неизвестно. В компании не комментировали сообщения о том, что один из новых смартфонов получит три камеры.

За последние полгода Apple дважды сокращала производство новых iPhone — из-за низкого спроса на модель XR и в преддверии выхода нового флагманского смартфона.

2 января Apple впервые за 16 лет сообщила о снижении доходов. В компании считают, что за последние три месяца получат около 84 миллиардов долларов вместо прогнозируемых 89-93 миллиардов долларов.

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