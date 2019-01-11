Активные зимние развлечения прямо скажем для многих из нас в диковинку, но развлекаться в холодное время года все-таки хочется. Собрали для вас всю полезную информацию о том, как быстро научиться кататься на лыжах и коньяках, тем более, что место для того, чтобы проявить себя у нас есть, и на дворе все еще зима.
Где можно научиться кататься на коньках и лыжах?
В республике есть только одно место, где можно научиться кататься на коньках и лыжах, а после практиковать свои умения. Это – горнолыжный комплекс «Сафед Дара», находящийся в 48 километрах от Душанбе.
Сколько времени уйдет, чтобы уверено стоять на лыжах и на коньяках?
По словам старшего тренера горнолыжной школы Ильхомиддина Абдуллоева, у новичка уйдет минимум 3-4 дня на то, чтобы научиться уверенно стоять на лыжах. Конечно, без намека на виртуозные спуски.
Чтобы стать более продвинутым лыжником, потребуется в лучшем случае 10 дней обучения при условии ежедневных тренировок. Конечно, все зависит от спортивного телосложения и состояния здоровья лыжника.
Научиться кататься на коньках можно чуть быстрее. Скажем, крепкий ребенок 8-10 лет может освоить катание на льду всего за пару дней, взрослому может понадобиться чуть больше времени – до 4-5 дней.
Сколько это стоит?
Услуга инструктора по лыжному спорту в «Сафеддаре» будет стоить 70 сомони за 2 часа, инструктора по катанию на лыжах – 50 сомони за целый день. Также вам будет необходимо взять в аренду экипировку для катания, которая обойдется вам в 120 сомони за день.
Какая одежда понадобится?
Температура на закрытых катках высокая, но у нас в стране таких еще нет. Поэтому прежде, чем отправиться кататься на свежем воздухе, нужно хорошенько одеться. Желательно в три слоя одежды. Да, как «капуста».
Первый слой, нижний, впитывает пот и быстро испаряет влагу, спасая от переохлаждения. Поэтому лучше всего подойдет хлопковое белье. Следующий слой отвечает за согревание, поэтому выбирайте мягкие свитеры и теплые удобные брюки. Верхний слой защищает от ветра и снега, так что подойдет легкий пуховичок.
Но главное требование к одежде - это комфорт. Она должна быть вполне обтягивающей, но при этом не сковывать движений. Плюс на свежем воздухе большая вероятность заработать обморожение, поэтому не забывайте про перчатки, шапку и шарф – не длинный, чтобы не зацепился за что не надо. А носки лучше выбирать не слишком толстые, чтобы стопа лучше чувствовать экипировку на ногах, иначе могут возникнуть проблемы с управлением.
А экипировка? У меня, например, нет своей
К сожалению, в Таджикистане снаряжение для катания не продают – нет большого спроса, да и погодные условия в солнечной стране не те. А по сути, оно вам и не нужно, потому что взять его можно в аренду в том комплексе, в котором планируете кататься. Но если сильно хочется иметь свое, можно заказать снаряжение в онлайн-магазинах.
Можно научиться кататься самостоятельно, с помощью интернета?
Теоретически – да, и все же хотя бы иногда нужно обращаться к специалисту, который может посмотреть на ваши движения со стороны - чтобы исправить ошибки. Сами понимаете, посмотреть на технику в интернете еще не значит - ее верно освоить. Даже если вы встали на лыжи или коньки и не падаете, это еще не означает, что вы катаетесь правильно. И еще: обучаясь с тренером, вы быстрее научитесь кататься. Возможно, у вас уйдет на это всего несколько занятий.
Ограничения по возрасту есть?
Поговаривают, что катание – спорт без ограничений. Детей можно ставить на коньки с 4-5 лет и превратить обучение в интересную игру. Верхней планки по возрасту тоже не существует, все зависит от подвижности и вашего физического состояния.
Обучение катанию пожилых немного отличается от обучения молодых людей в связи с тем, что после сорока организм начинает терять кальций, и кости становятся более хрупкими.
Поэтому отправляясь на каток нужно позаботиться о том, чтобы ваши локтевые и коленные суставы были надежно защищены. Пожилым людям лучше всего учиться катанию с инструктором, а на каток отправляться в компании родных или друзей. Таким образом, у вас будет не только моральная, но и физическая поддержка.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
“Марзҳои мамну(ъ)”-и буҷетҳои маҳаллӣ – 3: Шаҳрвандон ҳам фаъол нестанд. Чаро? (чандрасонаӣ)
Бовар кун, аммо бисанҷ! Оё метавонед навори бофтаро фарқ кунед?
Сеяки лоиҳаҳои сармоягузории дар Тоҷикистон амалишаванда кумаки бебозгашт аст
Маҳдудияти ҳаракати мошинҳои боркаш дар роҳи Душанбе - Чаноқ
Сохтмони тарабхонаҳои бразилиягӣ, туркӣ ва миллӣ дар Душанбе
Сокини Кӯлоб калонтарин дойраи ҷаҳонро сохт
Дар роҳи Душанбе-Хуҷанд автомашина бо газ ба ҷарии 100-метра сарозер рафт
Гузаргоҳи нави “Боботоғ” дар марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон
Ба мо рақамҳои нави давлатӣ барои автомашинаҳо заруранд?
Уҳдадории Вазорати молия ба нашри маълумот дар бораи буҷет
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста