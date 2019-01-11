Пока соответствующие ведомства готовят план мероприятий, мы сочли нужным обратить внимание на главные проблемы таджикского села.

Целью инициативы руководства страны является улучшения уровня жизни жителей регионов, повышения уровня медицинских услуг, строительства и реконструкция дорог, обновление инфраструктуры, возрождение народных ремесел.

Согласно последним данным, более 73 процентов населения Таджикистана проживает в сельской местности. Какие же проблемы тормозят развитие сёл?

Безработица

Уровень безработицы в сельских районах Таджикистана остается высоким.

Сельскохозяйственный сектор, где используется более половины рабочей силы страны, не имеет потенциала для создания достаточного количества рабочих мест для удовлетворения, быстро растущего предложения рабочей силы, и в любом случае, этот сектор непривлекателен из-за очень низкой заработной платы. По этой причине подавляющая часть трудоспособного населения сёл едет на заработки в Россию и другие страны.

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В последнее время начало развиваться сельское предпринимательство – арендное земледелие, огородничество, торговля, ремесленничество. Но из-за низкой прибыльности, им, в основном, занимаются люди старшего поколения и женщины.

Возрождение народного ремесленничества и предоставление различных услуг в некоторых крупных поселках и селах могли бы уменьшить процент безработицы. Однако инициативной молодежи не хватает поддержки для открытия своего дела и дальнейшего его развития.

Дороги

Самая актуальная проблема для любого сельского региона Таджикистана - плачевное состояние внутренних автомобильных дорог.

В строительстве магистральных путей Таджикистан добился значительных успехов, в период независимости построены и реконструированы более 2100 километров автомобильных дорог, имеющих международное и республиканское значение.

Однако, дороги, связывающие села с центрами районов и областей, а также внутри самих кишлаков требуют полного восстановления. Есть примеры, где население само собирает деньги для ремонта дорог, но в отдаленных и бедных селениях это просто невозможно.

Из-за отсутствия хороших дорог нередко машины скорой помощи не могут попасть к больным в отдаленные кишлаки, детям приходится преодолевать пешком большие расстояния, чтобы посещать школу.

Транспорт

Система транспортного сообщения в тех населенных пунктах, которые находятся на большом расстоянии от какого-либо районного центра, работает безобразно.

В сельской местности сегодня отсутствуют маршрутные линии такси и автобусов. Роль службы такси выполняют местные извозчики, которые в большинстве своем избегают лицензий и патентов. Их услуги дороги и не отвечают элементарным стандартным нормам обслуживания.

Из-за некачественных дорог и дороговизны транспортных услуг, производители сельхозпродукции не могут наладить реализацию своих товаров по доступной цене.

Например, сегодня капусту с поля продают по 1 -1,5 сомони, с учетом транспортных расходов в Душанбе она доходит по 2-2,5 сомони за килограмм.

Вода

В исследовании Всемирного банка говорится, что 53% сельского населения Таджикистана не имеет доступа к чистой питьевой воде.

Население большинство селений пьет воду из открытых загрязнённых источников – рек, каналов, арыков, кое-где самодельных неглубоких скважин и колодцев.

Водопроводная система деградирует и исчезает. Дефицит чистой воды для питья приводит к распространению различных заболеваний.

Другая проблема – вода для полива. Из-за выхода из строя ирригационных сооружений, захламленности каналов, неисправности насосных станций поливные земли не обеспечиваются водой в полном объеме. В летнее время из-за поливной воды происходят даже конфликты между жителями.

Жильё

В Таджикистане в годы независимости выделено более 120 тыс. га земли для строительства жилья, это почти вдвое больше, чем было выделено во время СССР. Однако проблема со строительством жилья на селе год за годом усугубляется из-за нехватки земельных участков.

В настоящее время выделение земли за счет поливных земель запрещен. И это вполне оправдано. Если 20 лет назад на каждого гражданина республики приходилось 0,12 га пашни, то на начало 2018 года эта цифра составляет всего лишь 0.07 га.

Остаются богарные земли, но они не всегда отвечают жилищным нормам. Там нет никакой инфраструктуры, начиная от дорог, заканчивая водой.

Инфраструктура

По этим словом подразумеваем сеть общественных, торговых, образовательных, воспитательных, культурных объектов, которым так остро нуждаются сельчане. Это могут быть клубы, бани, парикмахерские, чайханы, спортзалы и площадки, помещения для проведения мероприятий и так далее.

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Например, сельскими общинами управляют махаллинские комитеты. Они не имеют своего помещения. Председатель часто принимает население у себя дома. Чтобы проводить собрание с жителями, он вынужден арендовать помещение в школах, или мечетях, где условия не очень соответствуют для решения насущных вопросов села.

После распада СССР из кишлаков исчезли библиотеки, клубы, спортплощадки. Чтобы восстановить всю эту инфраструктуру уже в современном виде требуются большие средства. Особенно хочется отметить состояние медпунктов в отдаленных кишлаках. Там не хватает не только кадров, но и элементарного оборудования.

Мусор

Одна из самых злободневных проблем в сельской местности является сбор и утилизация бытового мусора. Население худо-бедно, хотя и не везде, справляется с органическими отходами, используя их для удобрений. Неразрешимой задачей остается вывоз использованной пластики, энергосберегающих ламп, батареек, памперсов и прочих отходов.

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Люди складывают их в целлофановые мешки и оставляют в обочинах дорог, разбрасывают вдоль каналов.

В отличие от города, в кишлаках нет специальных мест для сбора мусора. Вывоз отходов не организован. В некоторых более благополучных селах, раз в неделю заказывают машину, и она увозит мусор неизвестно куда. Вопросы сбора использованных энергосберегающих ламп до сих пор не решён, их просто выбрасывают в общую кучу мусора.

Конечно, за два года, объявленного в частности, и Годом развития сёл, всю проблему не решить. Но думается, это шанс получить поддержку властей для создания необходимой инфраструктуры, наметить пути решения накопившихся проблем, сформулировать задачи на будущее.

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