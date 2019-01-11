АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
- Важных событий на этот день не запланировано.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 ЯНВАРЯ
1939 – Введена в строй первая в Таджикистане сейсмологическая станция «Душанбе».
1959 – В столице Таджикистана начал свою работу внеочередной XII съезд Коммунистической партии Таджикистана.
1972 – Создано первое в республике Душанбинское кожевенно-обувное объединение.
2016 – В Таджикистане ввели запрет на заключение браков между близкими родственниками.
2016 – В Таджикистане приняты поправки для урегулирования процесса выбора имен для новорожденных детей со стороны их родителей-таджиков.
2017 - В Таджикистане полностью был снят лимит на подачу электроэнергии. Об этом впервые объявил президент Эмомали Рахмон.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 6-11 тепла, в горах ночью 14-19 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 6-11 мороза, днем 3-8 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 18-23 мороза, днем 6-11 мороза, по ВГБАО ночью 28-33 мороза, днем 12-17 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 12-17 мороза, днем 0-5 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 7-9 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 10-12 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 мороза, днем 6-8 мороза.
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