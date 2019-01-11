Стабильность, новые услуги и возможности для клиентов, период новых побед и достижений – этими словами можно охарактеризовать деятельность Банка Эсхата в 2018 году.

Год, который принес финансовому учреждению определенные позитивные результаты, не смотря на изменения в банке, а именно достижения в области привлечения клиентов, роста кредитного портфеля, увеличения дохода, успешной реализации социальных проектов.

Особое внимание в 2018 году было уделено развитию розничного бизнеса, что является одной из пяти стратегических задач Банка Эсхата. Банк предоставил клиентам различные инновационные возможности, такие как быстрые платежи, самостоятельное получение денежного перевода через телефон на карту с использованием системы IVR, бесконтактные карты Union Pay International и многое другое.

Банк всегда стремится повысить эффективность деятельности, разрабатывая новые продукты и расширяя спектр предоставляемых услуг, что в конечном итоге положительно отражается на финансовых показателях банка.

Конечно же, следует отметить поддержку правительства и Национального Банка Таджикистана, направленную на улучшение и укрепление банковского сектора страны, как ключевой компонент развития экономики.

Благодаря мудрой политике Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента РТ, уважаемого Эмомали Рахмона и Государственной независимости, банковский сектор не только обеспечивает свое собственное развитие, но и внедряет новые и инновационные способы предоставления услуг.

Участие правительства страны и НБТ также играют важную роль в установлении международных экономических отношений и обеспечении доступа к иностранному капиталу, что опять же способствует развитию экономики страны, развитию банковского сектора, в том числе Банка Эсхата.

Вся основная деятельность Банка Эсхата направлена на удовлетворение потребностей клиентов и партнеров, повышение эффективности и конкурентноспосбности на финансовом рынке Таджикистана, как одного из успешных банков страны. Ведь успех любой компании, работающих в сфере услуг, в том числе и успех финансовых учреждений, зависит от качества предоставляемых услуг и доверия клиентов.

В данном направлении Банк Эсхата воспринимает участие НБТ – регулирующего органа в деятельности финансовых учреждений - как неотъемлемую часть развития своей деятельности. Рекомендации НБТ способствуют дальнейшему развитию, что позволяет банку улучшить сервис, наладить операционную деятельность и механизм управления, находить новые пути прогресса, которые отобразились в показателях банка за 2018 год.

Важно отметить, что кадровая ротация, а также рекомендации НБТ, о которых не раз было упомянуто в СМИ, являются методами усовершенствования и повышения эффективности работы, а также содействуют для выхода на новый уровень – технологичности и инноваций.

Банк Эсхата благодарит своих клиентов и партнеров за взаимовыгодное сотрудничество в 2018 году, и планирует в 2019 году строить новые планы развития вместе с вами!