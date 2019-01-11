АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

- В Самарканде состоится первая встреча - диалог глав внешнеполитических ведомств Индии со странами Центральной Азии и Афганистана. Во встрече примет участие глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

- Культурный Центр «Бактрия» приглашает на показ художественного фильма «Пылающий». Этот фильм вошел в список лучших фильмов 2018 года. Начало в 14:00. Вход свободный.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –12 ЯНВАРЯ

1937 – Вступила в строй первая гидроэлектростанция на реке Варзоб

1989 – Началась последняя в СССР перепись населения, по результатам которой численность населения страны составила 286,7 млн. чел.

1992 – Из хранилища Института истории, археологии и этнографии им.А.Дониша АН РТ похищены 185 изделий из серебра, бронзы и слоновой кости на общую сумму $4,6 млн.

2012 – Таджикистан установил дипломатические отношения с Буркина Фасо.

2017 – Эмомали Рахмон назначил своего старшего сына Рустама Эмомали мэром столицы. Махмадсаид Убайдуллаев был отправлен в отставку и награжден орденом «Заринтодж» первой степени.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 ЯНВАРЯ

1947 – Родился Бобохонов Бободжон, бывший Генеральный прокурор Таджикистана, на пенсии с 2010 года.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах небольшие осадки (дождь, снег), днем без существенных осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 1-6 тепла, в горах ночью 11-16 мороза, днем 4-9 мороза.

По Хатлонской области – Переменная облачность, ночью в отдельных районах осадки (дождь, снег), днем без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 4-9 тепла, в предгорьях ночью и днем 0-5 мороза.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 18-20 мороза, днем 6-11 мороза, по ВГБАО ночью 27-32 мороза, (в районе Булункуля 45-47 мороза), днем 15-20 мороза, (в районе Булункуля 28-30 мороза).

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, ночью в отдельных осадки (дождь, снег), днем без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 0-5 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, местами до 14-16 мороза, днем 2-7 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью снег, днем без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью и утром снег, днем без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 3-5 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 8-10 мороза.