Правительство Таджикистана планирует скупить акции ликвидированного АООТ «Сангтуда» у населения и организаций по их номинальной стоимости.
Принятым правительством 29 декабря постановлением поручается использовать 10 млн сомони для оплаты номинальной стоимости акций ликвидированного акционерного общества открытого типа «Сангтуда», принадлежащих физическим и юридическим лицам.
Министерство финансов совместно с Госкомитетом по инвестициям и управлению госимуществом и ГСБ «Амонатбанк» должны будут провести учет акций ликвидированного АООТ «Сангтуда», принадлежащих физлицам и юрлицам, и обеспечить оплату их номинальной стоимости.
Средства на эти цели будут направляться за счет получаемых правительством дивидендов от деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» до 2017 года включительно: данному таджикско-российскому обществу поручено обеспечить выплату дивидендов по итогам деятельности предприятия за 2017, 2016 и предыдущие годы.
Общий размер требуемых средств составляет более 57,4 млн сомони. Около 6,9 млн сомони из этих средств будут направлены в республиканский бюджет в качестве налога на дивиденды.
Оставшиеся более 40,5 млн сомони пойдут на погашение части задолженности «Барки Точик» перед «Сагнтудой-1». Эта сумма будет учитываться, как вклад учредителя (правительство) в уставный капитал «Барки Точик».
АООТ «Сангтуда»
АООТ «Сангтуда» было учреждено в 1996 году. В том же году была произведена первая эмиссия акций будущего предприятия. Акции номиналом $10 распространялись среди юридических и физических лиц республики. Цена одной акции на момент выпуска составляла 3 тысячи таджикских рублов.
Накоплявшиеся от реализации акций деньги на специальном счете в «Амонатбанке» общим размером $500 тыс. впоследствии были направлены для реализацию таджикско-российского проекта по строительству «Сангтудинской ГЭС-1» в качестве вклада правительства Таджикистана.
Владельцам акций обещали дивиденды после введения в эксплуатацию первого агрегата «Сангтудинской ГЭС-1».
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» является совместным таджикско-российским предприятием. Оно было образовано 16 февраля 2005 года с целью завершения строительства и дальнейшей эксплуатации гидроэлектростанции на реке Вахш.
Доля российских компаний в уставном капитале ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» составляет 75% минус 1 акция, доля правительства РТ - 25% плюс 1 акция.
Инвестиции России в строительство ГЭС составили более 16 млрд рублей.
Первый гидроагрегат ГЭС был введен в строй в январе 2008 года. Церемония торжественного пуска гидроэлектростанции состоялась 31 июля 2009 года. В ней приняли участие президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и России Дмитрий Медведев.
Сангтудинская ГЭС-1, установленной мощностью 670 МВт, является пятой ступенью Вахшского каскада гидроэлектростанций и входит в тройку крупнейших ГЭС Таджикистана наряду с Нурекской (3000 МВт) и Байпазинской ГЭС (600 МВт).
Станция расположена в Дангаринском районе Хатлонской области, в 110 км к югу от Душанбе.
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