Жителя села Чамган Хатлонской области Таджикистана, 48-летнего Кадами Курбона, очень любит простая, таджикская публика: его ролики набирают миллионы просмотров в YouTube, его постоянно приглашают выступать на свадьбах. После того, как на него обратили внимание журналисты, артиста стали критиковать в соцсетях. Теперь за него заступаются именитые исполнители.
Кадами Курбон получил республиканскую известность благодаря социальным сетям - именно здесь стали распространять видео-ролики его выступлений, о чем сам артист понятия не имел: он пользуется простым, кнопочным телефоном и далек от интернета.
У исполнителя необычная манера выступлений – чаще всего, это пародии на индийские фильмы. Например, во время одного из номеров он вытаскивает игрушечный пистолет, стреляет в свою танцовщицу и стреляется сам. С ним выступает женщина, которую в сетях называют Зайнаб, она известна своими пародиями на лошадь.
Эти незамысловатые номера вызвали волну критики в сети, после чего Олег Фезов заступился за артиста и назвал его творчество продолжением традиций масхарабозов, а популярный певец Джонибек Муродов предложил ему снять совместный клип.
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