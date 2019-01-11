Национальная сборная Таджикистана по футзалу сыграла второй товарищеский матч со сборной Турции в городе Эрзинджан. Победу в нем, как и в первой игре, праздновали футзалисты Турции. На этот раз со счетом 6:5.
В первом матче хозяева взяли верх со счетом 6:1. Вторая игра прошла в равной борьбе, обе команды показали атакующий футбол. При счете 5:5 рефери встречи удалил игрока нашей сборной и турки, забив гол, вышли вперед. Однако затем таджикские футзалисты сумели восстановить равновесие, но удержать ничью не удалось. За минуту до конца встречи сборная Турции снова забила гол, установив окончательный счет в матче.
В составе сборной Таджикистана дубль сделал Шавкат Халимов. Еще по одному мячу на свой счет записали Рустам Хамидов, Умеджон Кузиев и Собирджон Гуляков.
Прошедшие товарищеские матчи против сборной Турции стали одним из этапов подготовки национальной сборной Таджикистана к отборочному турниру чемпионата Азии-2020 по футзалу, который, согласно календарю соревнований АФК, пройдет с 16 по 26 октября.
В контрольных матчах в Турции выступили следующие футзалисты сборной Таджикистана:
Вратари: Муродулло Аликулов («Соро компания»), Муроджон Муродов («Карон»);
Полевые игроки: Рахмонали Шарипов, Мухаммаджон Шарипов (оба – «Соро компания»), Дилшод Саломов, Умеджон Кузиев, Собирджон Гуляков, Парвиз Рахматов, Икбол Воситзода (все – «Сипар»), Кадам Абилов («Равшан»), Рустам Хамидов, Шавкат Халимов (оба – «Сан Сити», Кыргызстан), Баходур Ходжаев («Садовая»), Идрис Ёров (свободный агент).
Из-за травм различных степеней не смогли помочь национальной сборной игрок столичной «Соро компании» Некруз Алимахмадов, а также легионеры – Фируз Бекмуродов и Файзали Сардоров, выступающие за команду «Алга» в чемпионате Кыргызстана.
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