Гражданка Турции русского происхождения Анастасия Петрова-Четинкайя стала кандидатом на пост мэра турецкого города Аланья. Это первый в истории Турции случай, когда на пост мэра будет баллотироваться кандидат с русскими корнями.
О том, что Анастасия будет баллотироваться на предстоящих в марте местных выборах, информирует РИА Новости со ссылкой на ее пресс-секретаря.
Анастасия Петрова-Четинкайя - 35-летняя уроженка Мурманска - политолог и журналист - получила турецкое гражданство в прошлом году после замужества. В Турции она проживает почти восемь лет. У нее два высших образования, полученных в двух вузах - родного города и Осло, она говорит на пяти языках. В Турции у нее собственная компания, которая предоставляет услуги в сфере полиграфии и дизайна.
Местные выборы в Алаье - 100-тысячном курортном городе - пройдут 31 марта 2019 года. Девушка подала заявку на участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Ее избирательная кампания пройдет под лозунгом «Перемены в тебе».
На местных выборах, которые в Турции проводятся один раз в пять лет, избираются мэры городов, руководители муниципалитетов, сельские и районные старосты и депутаты сельских советов.
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