В Узбекистане в Кодекс об административной ответственности, Законы «О качестве и безопасности пищевой продукции», «О рекламе» внесены поправки, запрещающие продажу энергетиков подросткам. Они вступят в силу через три месяца.

Меры по ограничению распространения энергетических напитков среди несовершеннолетних выносились на обсуждение в виде соответствующего законопроекта, сообщает Норма.уз.

Энергетик – это напиток, содержащий кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, и другие компоненты, в количестве достаточном для оказания тонизирующего эффекта на организм человека. Их реализацию лицам, не достигшим 18 лет, запретили. За нарушение этого запрета граждан оштрафуют на сумму от 5 до 10 минимальных заработных плат (около $120-$240), а должностных лиц – от 7 до 15 МРЗП (около $170-$366).

Кроме того, определены правила рекламы энергетиков. Она должна содержать предупреждение о вреде чрезмерного употребления таких напитков, информацию о лицах, кому они не рекомендуются.

В рекламе нельзя демонстрировать процессы потребления, она не должна создавать впечатление, что эти процессы имеют важное значение для достижения социального и спортивного успеха или улучшения физического и психического состояния потребителей.

Под полным запретом оказались реклама энергетических напитков по телевидению и радио с 7-00 часов до 22-00 часов, безвозмездное распространение образцов энергетических напитков в целях рекламы среди лиц, не достигших 18 лет, спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для лиц, не достигших 18 лет, если при этом используется наименование, товарный знак или изображение энергетических напитков; распространение, в том числе продажа товаров среди лиц, не достигших 18 лет, с использованием наименования, товарного знака или изображения энергетических напитков; реклама энергетических напитков в печатных изданиях, предназначенных преимущественно для детей и подростков, а также в медицинских, спортивных и образовательных учреждениях.

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