Каждый год в Таджикистане проводятся разные культурные мероприятия республиканского уровня в честь праздников. Мы решили отметить основные культурные мероприятия, которые пройдут в республике в 2019 году.
30 января в Таджикистане пройдут мероприятия на государственном уровне по случаю Иди Сада. Иди сада - предвестник Навруза, древнейшей традиции нашего народа, дошедшей до нас из глубины веков, который восходит к первой персидской империи Ахеменидов. Название праздника связано с числительным «сад» (сто), потому что от начала этого праздника до Навруза проходит ровно 50 суток, т.е. 50 дней и 50 ночей. Сада - праздник середины зимы, который отмечался с величием и великолепием в древней Персии. Это был праздник, чтобы почтить огонь и победить силы тьмы, мороза и холода.
9 февраля в Душанбе впервые будет проведен Фестиваль ювелиров «Ҳунар омӯз!» («Изучай ремёсла!»).
2 марта в Душанбе состоится Республиканский телевизионный фестиваль «Чакомаи гесу» («Песнь о локоне»). Фестиваль охватит всю страну и будет проводиться в три этапа: первый будет проходить в школах и учреждениях, второй — в городах и районах страны, третий пройдет в столице.
Впервые этот фестиваль был проведен 9 лет назад. Тогда в заключительном этапе фестиваля принял участие президент страны Эмомали Рахмон.
21 марта по всей стране отмечают международный праздник Навруз. Основные дни праздника 21 и 22 марта. В Таджикистане Навруз празднуют с 21 по 24 марта. Эти дни являются выходными.
В этом году республиканские мероприятия, посвященные Наврузу, пройдут в районе Джалоллиддини Балхи Хатлонской области.
4 мая в Душанбе пройдет Республиканский фестиваль «Сад ранги чакан» - впервые после внесения чакана в Список культурного наследия ЮНЕСКО.
29 июля в Таджикистане впервые проводится Фестиваль национальных мужских и женских костюмов.
13 октября в Таджикистане празднуют «Иди Мехргон», который в советские годы отмечался как «Иди хосилот» («Праздник урожая»). В этот день состоятся театрализованное представление, ярмарка сельхозпродукции, выставка ремесленников, массовые гулянья.
3 ноября в Душанбе состоится Республиканский фестиваль-конкурс «Оши палав». Целью проведения фестиваль-конкурса является ознакомление с культурой гостеприимства, пропаганда поварского искусства, защита национальных ценностей и уважение к культурному наследию таджикского народа в рамках Годов развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021).
Также ожидаются культурные мероприятия в честь Дня национального единства 27 июня и Дня независимости 9 сентября.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
“Марзҳои мамну(ъ)”-и буҷетҳои маҳаллӣ – 3: Шаҳрвандон ҳам фаъол нестанд. Чаро? (чандрасонаӣ)
Бовар кун, аммо бисанҷ! Оё метавонед навори бофтаро фарқ кунед?
Сеяки лоиҳаҳои сармоягузории дар Тоҷикистон амалишаванда кумаки бебозгашт аст
Маҳдудияти ҳаракати мошинҳои боркаш дар роҳи Душанбе - Чаноқ
Сохтмони тарабхонаҳои бразилиягӣ, туркӣ ва миллӣ дар Душанбе
Сокини Кӯлоб калонтарин дойраи ҷаҳонро сохт
Дар роҳи Душанбе-Хуҷанд автомашина бо газ ба ҷарии 100-метра сарозер рафт
Гузаргоҳи нави “Боботоғ” дар марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон
Ба мо рақамҳои нави давлатӣ барои автомашинаҳо заруранд?
Уҳдадории Вазорати молия ба нашри маълумот дар бораи буҷет
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста