Каждый год в Таджикистане проводятся разные культурные мероприятия республиканского уровня в честь праздников. Мы решили отметить основные культурные мероприятия, которые пройдут в республике в 2019 году.

30 января в Таджикистане пройдут мероприятия на государственном уровне по случаю Иди Сада. Иди сада - предвестник Навруза, древнейшей традиции нашего народа, дошедшей до нас из глубины веков, который восходит к первой персидской империи Ахеменидов. Название праздника связано с числительным «сад» (сто), потому что от начала этого праздника до Навруза проходит ровно 50 суток, т.е. 50 дней и 50 ночей. Сада - праздник середины зимы, который отмечался с величием и великолепием в древней Персии. Это был праздник, чтобы почтить огонь и победить силы тьмы, мороза и холода.

9 февраля в Душанбе впервые будет проведен Фестиваль ювелиров «Ҳунар омӯз!» («Изучай ремёсла!»).

Конкурс "Чакомаи гесу" в Худжанде, 2010 год Фото Asia-Plus

2 марта в Душанбе состоится Республиканский телевизионный фестиваль «Чакомаи гесу» («Песнь о локоне»). Фестиваль охватит всю страну и будет проводиться в три этапа: первый будет проходить в школах и учреждениях, второй — в городах и районах страны, третий пройдет в столице.

Впервые этот фестиваль был проведен 9 лет назад. Тогда в заключительном этапе фестиваля принял участие президент страны Эмомали Рахмон.

21 марта по всей стране отмечают международный праздник Навруз. Основные дни праздника 21 и 22 марта. В Таджикистане Навруз празднуют с 21 по 24 марта. Эти дни являются выходными.

В этом году республиканские мероприятия, посвященные Наврузу, пройдут в районе Джалоллиддини Балхи Хатлонской области.

4 мая в Душанбе пройдет Республиканский фестиваль «Сад ранги чакан» - впервые после внесения чакана в Список культурного наследия ЮНЕСКО.

29 июля в Таджикистане впервые проводится Фестиваль национальных мужских и женских костюмов.

13 октября в Таджикистане празднуют «Иди Мехргон», который в советские годы отмечался как «Иди хосилот» («Праздник урожая»). В этот день состоятся театрализованное представление, ярмарка сельхозпродукции, выставка ремесленников, массовые гулянья.

Мехргон Фото: avesta.tj

3 ноября в Душанбе состоится Республиканский фестиваль-конкурс «Оши палав». Целью проведения фестиваль-конкурса является ознакомление с культурой гостеприимства, пропаганда поварского искусства, защита национальных ценностей и уважение к культурному наследию таджикского народа в рамках Годов развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021).

Фото: Asia-Plus

Также ожидаются культурные мероприятия в честь Дня национального единства 27 июня и Дня независимости 9 сентября.

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