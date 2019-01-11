Главное управление архитектуры и градостроительства города Душанбе подводит итоги конкурса "Городской ресторан и кафе с террасой".
По условиям конкурса победители имели возможность реализовать свой проект в столице Таджикистана, - говорится в публикации на странице управления в Facebook.
На конкурс были предложены свыше 50-ти проектов, из которых Градостроительный совет при Главном управлении архитектуры Душанбе выбрал 3-х победителей.
Первое место занимает проект бразильского ресторана "Latino", разработанный фирмой Cool design. Проект сочетает в себе стиль модерна и бионики и рассчитан на 150 посадочных мест.
Второе место занимает проект турецкого ресторана "OZYURT", разработанный фирмой ГУП "Лоихакаш". Проект разработан в современном стиле и рассчитан на 120 посадочных мест.
Третье место занимает проект национального ресторана для торжественных мероприятий, разработанный ГУП НИПИ "Душанбешахрсоз". Архитектурное решение этого ресторана сочетает в себе национальный, восточный стили и имеет 160 посадочных мест.
Проекты победителей в дальнейшем на основании решений председателя города будут реализованы в столице - Душанбе.
Где будут пострены рестораны, не сообщается
Также победители будут награждены дипломами от Градостроительного совета города Душанбе.
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