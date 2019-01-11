На 123 километре автотрассы Душанбе-Худжанд, вблизи кишлака Чоре Айнинского района грузовик, перевозивший газ, 10 января сорвался в пропасть со 100-метровой высоты, водитель погиб.

Об этом «АП» сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Умеда Юсуфи.

По ее словам, спасателям, которые имеют постоянно действующий пост недалеко от места ДТП, удалось предотвратить взрыв машины. Машина везла сжиженный газ из Согда в Душанбе.

Фото IRS 1 /2

Погиб водитель, житель Муминабадского района Мухиддин Шарипов. По предварительным данным, он заснул за рулем автомашины.

«Несмотря, на то, что со вчерашнего дня по всей республике идут дожди и местами снег, дороги, ведущие во все регионы Таджикистана, на сегодняшнее утро открыты для движения транспорта», - сказала Юсуфи.

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