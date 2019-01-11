Возникшая спорная ситуация при поддержке правозащитников закончилась взаимным согласием сторон. Семья Мирзо Мастонгулова получила компенсацию от застройщика и съезжает на новую равноценную квартиру.
Напомним, недавно семья Мирзо Мастонгулова - первого гендиректора авиакомпании «Точикистон» и генерального директора первой в Таджикистане частной авиакомпании «Somon Air» столкнулась с трудностями из-за сноса их дома.
Компания «Чахон Техтаъминот» с разрешения столичных властей в рамках реализации Генплана столицы приступила к сносу трех двухэтажных домов в центре столицы по улице Бофанда, где и жила семья Мастонгуловых.
Зарема Арбобова, дочь Мирзо Мастонгулова обратилась за правовой помощью в ОО «Независимый центр по защите прав человека» для содействия в подготовке обращений в госорганы.
Она подала исковое заявление в суд района Шохмансур о невыполнении ООО «Чахон Техтаъминот» части второй Решения председателя города Душанбе. Она настаивала на предоставлении равноценного жилья.
Сегодня Зарема Арбобова сообщила, что при профессиональной правовой поддержке и рекомендации юристов ОО «Независимый центр по защите прав человека», а также публикаций в СМИ, вопрос решился положительно.
По ее словам, вчера представители ООО «Чахон Техтаъминот» предложили семье взамен квартиры в сносимом доме равнозначное жилье в том же районе. Стороны пришли к взаимному согласию и договор на право собственности новой квартиры был нотариально зарегистрирован.
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Кулли ахбор
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No name32
Семья Мастонгулова как и многие другие жители развалюх просто заработали на этом деле бабки и все люди одно не понимают насибтон намекуна
Алдамир51
Можно порадоввться за обе стороны!
Всегда нужно подходить к спорным вопросам хладнокровно и взаимовыгодно. В этом случае удалось...
Респект всем кто помог семье!
Jimmy1
Molodci esli bi kazhdiy bi stoyal tak kak oni takogo bardaka ne bilo bi v Tajikistane.