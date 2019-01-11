ДЕНЬ В ИСТОРИИ –11 ЯНВАРЯ

1931 – Создано Оргбюро ассоциации пролетарских писателей Таджикистана.

2007 – Иран получил государственную гарантию РТ на выполнение обязательств по строительству Сангтудинской ГЭС-2.

2017 – Комитет по делам религии и упорядочению традиций и обычаев заявил, что заключать никох в Таджикистане могут только имам-хатибы.

2018 - Вопросы развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Узбекистаном обсудили президент РТ Эмомали Рахмон и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 ЯНВАРЯ

1915 – Родился народный гафиз Таджикистана Махмадёкуб Махмадюсуфов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Пасмурно, осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 1-6 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем 1-6 мороза.

По Хатлонской области – Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильный, в предгорных районах очень сильный, местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью -4+1, днем -2+3.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Пасмурно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, местами до 13-15 мороза, днем 2-7 мороза, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, днем 7-12 мороза.

По районам республиканского подчинения – Пасмурно, осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 0-5 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 10-12 мороза, днем -4+1.

По городу Душанбе – Пасмурно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 3-5 тепла.

По городу Худжанд – Пасмурно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 4-6 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, дождь, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог – Пасмурно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 3-5 мороза.