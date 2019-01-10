Правительство обязует министерство финансов публиковать ежеквартально на своем интернет-сайте данные об исполнении государственного бюджета.

Постановлением правительства для обеспечения прозрачности расходов бюджетных средств, поручается ежеквартально публиковать на интернет-сайте Минфина информацию о ходе исполнения доходной и расходной частей госбюджета на 2019 год. Исключением является информация, имеющая секретный характер.

В разделе «Бюджет» на сайте Минфина наиболее «свежую» информацию относительно исполнения бюджета можно получить из 17-и страничного «Полугодового обзора исполнения государственного бюджета за 1 полугодие 2018 года».

В целом, доступность к бюджетным данным в Таджикистане желает быть лучшей: финансовое ведомство не только воздерживается от своевременной публикации информации по бюджету на своем сайте, но и игнорируют соответствующие запросы журналистов.

Госбюджет на 2019 год был принят парламентом страны в конце ноября прошлого года.

Общий объем доходной части бюджета установлен в сумме 23,8 млрд. сомони. Более две трети его поступлений будут составлять налоги.

Общий объем расходов запланирован в размере около 24,2 млрд. млн сомони.

На что Таджикистан потратит бюджет 2019 года, в нашей инфографике:

Asia-Plus

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