В таджикских семьях всегда было много детей, поэтому девочки с детства знают, как поднимать ребенка, ведь они главные помощницы мам по уходу за младшими детьми в семье. И все же в столице открылась первая школа молодой мамы, так что мы решили узнать, зачем?

Ответила нам генеральный директор Центра эстетической гинекологии и первой школы молодой мамы Александра Письменская.

Как растить детей знаем, а как правильно – нет

- Александра, что подтолкнуло вас к решению открыть Школу молодой мамы?

- Идея появилась достаточно давно, но этот проект требовал серьезной подготовительной работы: изучения рынка, приведения документации в соответствии с Законодательством страны, подбора специалистов и разработки концепции в целом.

С открытием в 2016 году Первого центра эстетической гинекологии мы начали работать с женщинами и буквально с первых месяцев работы обратили внимание, что современная таджикская женщина тщательно подходит к вопросу здоровья – личного и своей семьи в целом.

Особое внимание они стали уделять понятию качества жизни, под которым мы подразумеваем не дорогую машину и шикарную квартиру, а более глубокое понятие, которое отражает уровень жизни населения: качество знаний, качество получаемых услуг, продление и сохранение здоровья, молодости и работоспособности.

В ходе работы мы пришли к выводу о том, что многие женщины, возможно, и знают, как поднимать ребенка, но как делать это правильно, основываясь на международных медицинских стандартах, знают далеко не все. Вопросов, особенно у первородящих, гораздо больше, чем ответов.

Александра Письменская. Фото Asia-Plus

- С какими проблемами чаще всего встречаются молодые мамы?

- Проблем, с которыми сталкиваются молодые родители после родов, очень много. Первый год жизни ребенка – самый тяжелый в жизни молодой семьи. Именно в этот период важно иметь представление, как справляться с предстоящими трудностями. В частности, психологическими проблемами, связанными с появлением ребенка в семье. Например, многие женщины испытывают послеродовую депрессию. Оно и понятно, современной женщине, привыкшей к свободе деятельности, передвижения и общения, очень тяжело переносить полную зависимость от своего ребенка. Сохранение психологического здоровья матери важно и для здорового роста и развития ребенка.

С медицинской точки зрения самыми распространенными являются проблемы с организацией грудного вскармливания. В нашей школе одним из наиболее важных направлений является помощь в сохранении грудного вскармливания. На теоретических и практических занятиях мы расскажем, как правильно организовать процесс кормления, в чем состоит преимущество грудного вскармливания для здоровья мамы и ребенка, покажем технику правильного кормления. Информация, которой мы поделимся на занятиях, проверенная - из авторитетных медицинских изданий, рекомендаций ВОЗ.

Также немаловажную проблему представляет уход за новорожденным. Мы расскажем молодым мамочкам, как правильно осуществлять уход за ребенком, чтобы предотвратить срыв адаптации к условиям внеутробной жизни. Расскажем о плановой вакцинации и важности ее проведения. Кстати, тема вакцинации крайне щепетильна. Вокруг нее много мифов, поэтому важно донести до родителей качественную, проверенную информацию. Решением таких проблем и занимаются специалисты нашей школы.

Скорая помощь молодым и опытным мамам и папам

- Какие врачи задействованы в обучении и о чем конкретно они будут рассказывать на занятиях?

- На занятии, которое проводит гинеколог, будущие мамочки узнают все необходимое о протекании беременности в 1-м, 2-м и 3-м триместрах: о предстоящих изменениях в организме будущей мамы, и о том, как к ним подготовиться. Поговорим о правильном питании для будущей мамы, ее режиме дня, сексуальных отношениях и многих других важных для нее вопросах.

Врач-педиатр расскажет об основах ухода и безопасности новорожденных, развитии детей на первом году жизни, прикорме, вакцинальном календаре и диспансерном наблюдении на первом году жизни. Также будут затронуты вопросы неотложных состояний, возникающих у грудных детей, как оказать первую помощь малышу в домашних условиях.

Консультант по грудному вскармливанию расскажет все о базовых принципах естественного вскармливания, состояние молочных желез, правильном прикладывании, важности кормления грудью, приходе молока, увеличении лактации, питании мамы во время грудного вскармливания, сложностях и ошибках при грудном вскармливании.

А психолог поможет осознать и принять совершенно новый этап жизни женщины, ее отношения с супругом и избежать очень частой послеродовой депрессии.

- Вы открылись в начале года. Много было желающих или все же нужно время, чтобы донести до населения важность получения достоверной информации?

- Совсем нет, наши женщины давно пришли к этому пониманию. Как мы и предполагали, после открытия школа активно набирает обороты.

Фото Asia-Plus

Желающих получить правильную информацию именно от врачей оказалось немало, хотя были и те, кто говорил: «Да зачем это нужно, наши мамы и бабушки поднимали детей без всяких школ». Но, как показывает международная практика, а подобные школы активно работают за рубежом, и наша личная, такие проекты жизненно необходимы.

Посетители нашей школы абсолютно разноплановый контингент. Есть и молодые девушки, которые впервые стали мамами, есть опытные мамочки, и даже папы, которые с огромным интересом слушают и усваивают информацию.

Расскажу один случай. На днях к нам на прием пришла женщина с третьим ребенком на руках. Вроде бы опытная мама, всех вскормила согласно советам наших бабушек, но последний ребенок у нее отказывается от естественного процесса лактации. Просто не берет грудь и все тут. От безысходности его стали переводить на искусственное вскармливание. Женщина пришла к нашему консультанту и, спустя шесть практических занятий с ним по грудному вскармливанию, проблема была полностью решена.

Конечно, наш проект еще молодой, и говорить о каких-то внушительных результатах и отзывах пока рано, но мы уверены, что школа молодой мамы – это нужно и важно, и таких положительных историй помощи мамам непременно будет больше.

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