Президент Узбекистана на следующей неделе посетит Индию. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов, передает kun.uz.

По данным замминистра, Шавкат Мирзиёев посетит штат Гуджарат, где пройдет выставка фармацевтической продукции и легкой промышленности.

Как сообщил Илхом Неъматов, визит состоится 17-18 января текущего года.

Напомним, 30 сентября – 1 октября 2018 года президент Узбекистана по приглашению президента Индии посетил эту страну с государственным визитом.

В начале октября президент Индии Шри Рам Натх Ковинд посетил Таджикистан. Он прибыл в Душанбе 8 октября.

После встречи с Эмомали Рахмоном лидер Индии заявил, что его страна предоставит Таджикистану $20 миллионов безвозмездной помощи на проекты по развитию, определенные двумя сторонами.

Президент Таджикистана выразил благодарность Натху Ковинду за эту помощь. Президенты также высказались за наращивание двустороннего товарооборота, вложения инвестиций и развитие экономической деятельности с учетом потенциала двух стран.

В этой связи были определены как важные - развитие необходимых транспортных механизмов, в частности, речь шла о международном коридоре Север-Юг, который уменьшит время и перевозку грузов между Индией и странами Центральной Азии и СНГ.

Глава Таджикистана, в свою очередь, призвал индийских предпринимателей вкладываться в сферы промышленности и сельского хозяйства, производственных технологий, электронного оборудования, фармацевтики и биотехнологий и др. Также он предложил рассмотреть возможности инвестирования в СЭС.

Рам Натх Ковинд пригласил Эмомали Рахмона посетить Индию с ответным визитом.

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