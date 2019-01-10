Юношеская сборная Таджикистан по теннису принимает участие в детском чемпионате Азии до 14 лет. Соревнования проходят в городе Нонтхабури  в Таиланде.

В составе команды в Таиланд прибыли  Иброхими Рамзан,  Шохжахонходжа Акрамалиев, Мадина Зафари,  Ёсуман Салимова и  Анастасия Белоброва, сообщил "АП" главный тренер сборной Таджикистана Абдурасул Мухидинов.

13:45 4 декабр, 2018

Юные теннисисты Таджикистана выиграли пять бронзовых медалей в Малайзии

Турнир завершается  19 января. В нем принимают участие представители таких стран, как Таиланд, Бангладеш, Бутан, Кыргызстан, Камбоджа, Лаос, Макао, Мальдивы, Монголия, Мьянма. Непал, Пакистан, Сингапур, Туркменистан  и Таджикистан.

Азиатский турнир входит в календарь Международной федерации тенниса и участники зарабатывают очки для повышения в рейтинге.

Месяц назад, в декабре, юношеская сборная Таджикистана  на турнирах в Малайзии выиграла пять бронзовых медалей.

Среди юношей третьи места тогда завоевали Хушбахт Каримов (до 18 лет), Исамджон Шарифов (до 16 лет), Аминчон Абдуллоев (до 14 лет). У девочек медали были у Ёсуман Салимовой (до 10 лет) и Дианы Иванихиной (до 16 лет).

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