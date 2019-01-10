Национальная авиакомпания Таджикистана "Таджик Эйр" отправила всех своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

"Решение отпустить сотрудников в отпуска без содержания было принято с целью оптимизации расходов "в непростое для компании время", - заявил "АП" пресс-секретарь компании Азиз Хайруллоев.

По его словам, "в ближайшее время мы ожидаем кардинальных изменений в деятельности авиакомпании, а дальше, по улучшению ситуации, состоится возврат сотрудников на свои рабочие места".

По словам Хайруллоева, в неоплачиваемый отпуск отправлены только те сотрудники, которые остались без работы в связи с приостановкой рейсов.

"В отпуск отправлены стюардессы и летчики, и другие отделы, которые временно остались без работы. Головной офис компании работает в штатном режиме", - сообщил он.

Он напомнил, что рейсы авиакомпании по российскому направлению осуществляет «Сомон Эйр», а другие рейсы "Таджик Эйра" временно приостановлены.

"Все зарубежные рейсы пока приостановлены. Рейс Душанбе-Худжанд тоже временно приостановлен", - сообщил Хайруллоев.

Он также отметил, что задолженность авиакомпании перед сотрудниками по заработной плате небольшая, и все слухи о том, что сотрудники авиакомпании уже несколько месяцев не получали зарплату, не соответствуют действительности.

"В период этой сложной финансовой ситуации, возможно, мы не могли платить некоторым сотрудникам, но авиакомпания со всеми рассчитывается", - сообщил пресс-секретарь.

Он также сообщил, что "Таджик Эйр" вернет все средства пассажирам, которые приобретали билеты на рейсы компании по направлениям Алматы, Бишкек, Урумчи, Сургут, Тегеран.

"Обязательство авиакомпании при отмене рейса - на 100% возвращать деньги за билет по тарифам. Пассажиры обращаются и мы уже возвращаем денежные средства. Пассажиры должны обратиться в кассы, где покупали билеты, и все средства им будут возвращены", - отметил Азиз Хайруллоев.

Однако работники авиакомпании утверждают, что с сентября не получали зарплату, а некоторые сотрудники не получали и отпускные за прошлый год.

"Я работаю бортпроводницей и с сентября не получала зарплату. Нам сказали, если хотите, работайте, если нет, можете увольняться, но я не могу, потому что другого места работы у меня нет", - сообщила "АП" сотрудница авиакомпании на условиях анонимности.

Компанию проверяют

В авиакомпании также сообщили, что создана специальная комиссия под руководством премьер-министра Кохира Расулзода, призванная изучить ситуацию, провести проверку финансовой деятельности авиакомпании и принять решение по дальнейшей судьбе авиакомпании.

"Мы надеемся, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону и мы будем снова совершать полеты согласно действующим направлениям. Приносим свои искренние извинения пассажирам за предоставленные неудобства", - отметил Азиз Хайруллоев.

Перед Новым годом пассажиры "Таджик Эйра" столкнулись с массой проблем из-за того, что авиакомпания переносила рейсы на несколько суток.

Так, после новогодних праздников были перенесены некоторые рейсы "Таджик Эйра". В авиакомпании сообщили, что временно приостанавливают действующие рейсы по некоторым направлениям из-за изменения в расписании рейсов.

Затем "Таджик Эйр" заявила, что вынуждена внести изменения в расписание рейсов на январь 2019 года в связи с нерентабельностью некоторых рейсов.

Позже авиакомпания и вовсе заявила, что обслуживать пассажиров национальной авиакомпании Таджикистана "Таджик Эйр" до конца текущего осенне–зимнего периода по российским авианаправлениям будет авиакомпания "Сомон Эйр": она уже приступила к осуществлению рейсов по некоторым направлениям, которые ранее осуществлялись "Таджик Эйром".

При возникновении вопросов по рейсам в направлении России пассажиры могут обращаться в Call-центр авиакомпании «Сомон Эйр» по номерам 44 640 40 49 и 44 640 40 50 или номер круглосуточного Call – центра «Таджик Эйр»: (+992) 905 100 200.

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