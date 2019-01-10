В Душанбе завершился чемпионат города по шахматам среди детей, подростков и юношей, проводимый в дни зимних каникул. Соревнования прошли в возрастных категориях 8,10,12 и 14 лет и были организованы Федерацией шахмат города Душанбе.

Среди детей самого младшего возраста (до 6 лет) у мальчиков отличился Мухаммад Ганиев, который набрал 10 очков из 10 возможных, сообщил «АП» вице-президент Федерации шахмат Таджикистана Илхом Юнусов.

Среди девочек стопроцентного результата добилась Ёсамин Ходжаева, которая победила во всех 3 партиях.

Среди участников до 8 лет первые места заняли Мухаммаднаби Ашуров (8,5 из 9) и Марям Ашурова (7 из 7).

Иброхим Ашуров (8 из 9) и Нозанин Махмудова (12 из 12) выиграли чемпионат столицы в возрасте до 10 лет.

Победителями среди 12-летних шахматистов стали Джалолиддин Илхоми (4,5 из 5) и Сайёра Алимуродова (2,5 из 3).

На соревнованиях среди девочек до 14 лет победу одержала Шукрона Масхабова (8,5 очка из 9), а до 16 лет - Назира Афзали (8 из 8).

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