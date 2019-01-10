2 миллиарда километров. Именно такое расстояние ежегодно преодолевают беженцы по всему миру. В ООН дали старт новой глобальной кампании в поддержку переселенцев «2 миллиарда километров до безопасности», в рамках которой всех, кто ведет активный образ жизни – бегает, много ходит или катается на велосипеде – призывают через мобильные приложения «добавлять» свои личные достижения на «общий счет».



Как подсчитали сотрудники Управления ООН по делам беженцев (УВКБ), если сложить километры пути, который проделывает каждый из сотен тысяч переселенцев, получится, что в сумме они проходят 2 миллиарда километров за один год, сообщает Центр новостей ООН.

Так, в 2016 году, сирийские беженцы преодолевали 240 километров до Турции, переселенцы из Южного Судана добирались более 640 километров до Кении, а представители народности рохинджа пешком проходили по 80 километров из Мьянмы в Бангладеш.



«Каждый день нас вдохновляет доброта людей, которые пытаются сделать жизнь беженцев лучше. Это активисты, общины, которые принимают беженцев, частные компании, доноры, волонтеры. Наша кампания призывает людей поддержать беженцев тем, что они и так уже делают, – пешими прогулками, бегом и ездой на велосипедах», – сказала заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс.



Новая кампания УВКБ позволит любому человеку поддержать переселенцев, поделившись с миром своими личными достижениями. Цель, поставленная перед участниками акции, – совместными усилиями пройти, пробежать или проехать на велосипеде 2 миллиарда километров в 2019 году, как это делают беженцы. Всё, что требуется – отправлять данные с мобильных приложений, подсчитывающих шаги, километры или мили, на сайт кампании. Информацию также можно вводить на сайте вручную. По состоянию на 8 января, участники кампании уже преодолели более 70 тысяч километров.



Ожидается, что в акции примут участие жители 27 стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Северной и Южной Америки, в том числе – знаменитости. Кампанию, в частности, поддерживает американский актер Бен Стиллер, Посол доброй воли УВКБ.



«Семьи, которые вынуждены бежать от насилия и преследований, прилагают неимоверные усилия к тому, чтобы выжить, – сказал Стиллер. – Они пытаются спастись и найти место, где они могли быть жить без страха за свою жизнь. Именно поэтому я принимаю участие в кампании «2 миллиарда километров до безопасности» и призываю всех присоединиться ко мне».

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