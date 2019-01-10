Национальная сборная Таджикистана по футзалу провела первый товарищеский матч со сборной Турции, который прошел 9 января в городе Эрзинджан. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.
В составе сборной Турции дубль на свой счет записал Бурак Угурлу. Еще по одному мячу на свой счет записали Камил Джан Акпарлар, Мустафа Акар, Фуркан Ожан и Бурак Оздемир. У сборной Таджикистана единственный гол на свой счет записал Парвиз Рахматов, выступающий за худжандский «Сипар». Для Рахматова это был дебютный матч за национальную сборную Таджикистана, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.
Сегодня, 10 января, сборные Турции и Таджикистана проведут повторный товарищеский матч в городе Эрзинджан. Встреча начнется в 17:00 часов по местному времени (19:00 – по душанбинскому).
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Кулли ахбор
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Асрор5
Хорош уже позориться. Отправьте этих бездарей футболистов в армию.
Хоть когда нибудь они кого нибудь выйрают или нет?
Лучше пусть в бадьинтоне себя попробуют. Теперь понятно почему команде Истикляль все в РТ проигрывают ( просто попробуй их выиграть ) посадят. А за пределами РТ их даоровские мальчики выигрывают.