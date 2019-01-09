Могилевский областной суд в Белоруссии приговорил местного жителя Александра Осиповича к смертной казни через расстрел: его признали виновным в двойном убийстве с особой жестокостью, сообщает «Интерфакс».
По версии обвинения, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков избил случайных знакомых девушек. Те, опасаясь за свои жизнь и здоровье, закрылись в ванной комнате, пытаясь спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножами, ворвался в ванную комнату. После этого, он нанес одной девушке не менее 77 ударов молотком, ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 48 ударов молотком по голове. Второй девушке - не менее 16 ударов ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 2 ударов ножом в шею и голову. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия.
Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.
Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
В 2018 году было вынесено два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.
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