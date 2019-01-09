В Норвегии похищена жена одного из самых богатых людей страны — бизнесмена Тома Хагена. 68-летняя Анна-Элизабет Фалькевик, как стало известно изданию Aftenposten, пропала 10 недель назад (в конце октября) из дома в Лёренскуге, пишет Медуза.
Источники в полиции сообщили изданию, что следов взлома в доме нет. Предполагается, что на женщину напали в ванной. В доме была обнаружена записка с требованием заплатить за освобождение Фалькевик девять миллионов евро в криптовалюте Monero.
По данным Aftenposten, в целях безопасности информацию о похищении супруги Тома Хагена долгое время не обнародовали. При этом к расследованию дела были подключены не только норвежские правоохранительные органы, но также Европол и Интерпол.
9 января полиция официально подтвердила, что расследуется дело о предполагаемом похищении Фалькевик. Инспектор Томми Брёске, выступая на пресс-конференции, сообщил, что правоохранительные органы посоветовали родственникам женщины не платить выкуп.
По словам инспектора, полиция контактировала с предполагаемыми похитителями через некую «электронную платформу». Другие подробности Брёске раскрывать не стал.
Источники Aftenposten, в свою очередь, сообщили, что похитители угрожали причинить серьезный вред Фалькевик, а в декабре не смогли предоставить доказательств того, что она до сих пор жива.
По данным издания, дело Фалькевик — первый в истории Норвегии случай, когда похитители требуют выкуп в криптовалюте.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Зинаи 80-уми Тоҷикистон дар рейтинги шиносномаҳои Henley & Partners
Дастгирии “Барқи тоҷик” аз ҳисоби андозсупорандагон
Об ва замин. Хоҳиши мардум аз вакилони парлумон
Вохӯрии вазирони корҳои хориҷии кишварҳои ОМ, Афғонистон ва Ҳиндустон дар Самарқанд
Ҳушдори КҲФ аз хатари тармафароӣ дар роҳҳои мошингард
Оҳангсози ҷавони тоҷик ғолиби озмуни байнулмилалии «Зебоӣ ва ҳамоҳангӣ дар эҷод»
Шикасти мунтахаби футболи олимпии Тоҷикистон аз “Истиқлол”
Рустами Эмомалӣ санҷиши фаъолияти молии шаҳрдориро дархост намуд
Эҳтимоли бори навбатӣ иваз шудани рақамҳои давлатии мошинҳо дар Тоҷикистон
Нарх дар кӯдакистонҳои Душанбе 10 сомонӣ зиёд шуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста