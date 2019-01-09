АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
- В отеле «Серена» в Душанбе откроется персональная выставка работ художника Максуда Мирмухамедова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –10 ЯНВАРЯ
1920 – Основана Лига Наций - международная организация государств, которую в 1945 году заменила Организация Объединенных наций (ООН).
1935 – Образован Регарский (с 1978 года - Турсунзадевский) район.
1965 – Подписан акт о приеме в эксплуатацию крупнейшей в Средней Азии Душанбинской кондитерской фабрики
2001 – Подписано соглашение между РТ и Кувейтским Фондом о предоставлении Таджикистану кредита в $16,25 млн. на строительство автодороги «Шкев-Зигар».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 ЯНВАРЯ
1910 – Родился ученый, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент Академии Наук Таджикской ССР Сергей Акимович Захаров.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных горных районах снег, местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 4-9 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, днем -3+2.
По Хатлонской области – Облачно, без осадков, во второй половине дня в отдельных районах дождь, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 2-7 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, ночью без осадков, днем в отдельных районах снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 23-28 мороза, днем 5-10 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, ночью без осадков, днем в отдельных районах осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 7-12 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, местами до 15 мороза, днем -2+3.
По городу Душанбе – Облачно, ночью без осадков, туман, днем временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 9-11 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 7-9 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 8-10 тепла.
По городу Хорог – Облачно, ночью без осадков, днем временами снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 мороза, днем 1-3 мороза.
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