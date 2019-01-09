В столице задержали три преступные группировки, специализировавшиеся на кражах ценных вещей из автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе.
Первого подозреваемого задержали в районе Сино города Душанбе во время совершения преступленя: 21-летнего Диловара Полвонова, житель города Гиссара, задержали 8 января. "Использовал отвертку и молоток в качестве орудия, он разбил стекла 15 автомобилей и украл денежные средства, телефон и ценные вещи", - отмечается в сообщении столичной милиции.
Также в районе Сино 3 января 2019 года задержали двоих подозреваемых:. 26-летнего Навруза Шерали и Фируза Валиева. Они «работали» в микрорайоне Гипрозем, на улицах Джоми и Расулова. На их счету - 21 преступление, а общая сумма ущерба составляет более 21 тыс сомони, сообщается на сайте УМВД.
Другая группировка задержана в районе Фирдавси: 23-летний Толиб Шарипов и 21-летний Бахтиёр Алиев были задержаны в ночь на 8 января: только в эту ночь они разбили стекла 6 автомобилей и украли телефон и другие ценные вещи.
УМВД по городу Душанбе просит родителей следить за детьми, и не пускать их на улицу в ночное время.
В настоящее время все подозреваемые находятся в предварительном аресте и в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 244 (кража) УК РТ, отмечает пресс-служба.
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Кулли ахбор
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Гость2
21 год, 23 года, 26 лет. Где здесь дети? Которых можно куда то не пустить по исполнении им 18 лет, как гласит Закон страны. По возрасту они давно из армии вернулись. Это нужно Власть спросить. Почему у них граждане массово воруют? Есть ли у общества реальная возможность найти работу? Но все верно. Вор должен сидеть в тюрьме