Республика за последние 22 года понесла в результате стихийных бедствий убытки на полмиллиарда долларов. Такие цифры приведены в принятой 29 декабря 2018 года правительством Таджикистана Национальной Стратегии по снижению риска стихийных бедствий на период 2019-2030 годы.
«Приблизительно 3460 стихийных бедствий произошло в Таджикистане в период с 1997 по 2018 годы. То есть, в среднем каждые два дня происходило одно стихийное бедствие», - говорится в Стратегии.
Со ссылкой на данные Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ, в Стратегии отмечается, что наиболее распространенным (в среднем 70 ситуаций в год) и наиболее смертоносным (в среднем, 35 погибших в год) типом стихийных бедствий являются сели.
На втором месте идут лавины (в среднем 27 ситуаций и 6 погибших в год).
«В большинстве случаев, сели и лавины имеют очень ограниченную зону воздействия, но они случаются часто при возникновении определенных погодных условиях и поражают одновременно несколько участков», - говорится в Стратегии.
В течение периода с 1997 по 2018 годы, в среднем в год регистрировалось по 23 стихийных бедствия, связанных с землетрясениями, и по два погибших в год.
Согласно карте сейсмического районирования, в различных районах Таджикистана возможны землетрясения интенсивностью от 7 (очень сильные) до 9 (разрушительные) баллов по шкале Медведева-Шпонхойера-Карника (МСК-64).
"Воздействие потенциального сильного землетрясения в одном из крупных населенных пунктов Таджикистана может привести к значительному числу погибших и пострадавших, а также к колоссальному экономическому ущербу", - отмечается в документе.
По официальным данным, общий ущерб в результате стихийных бедствий, произошедших за 1997-2018 годы (согласно среднегодовому валютному курсу, но без учета инфляции) превысил $589 млн.
На долю селей приходится самый большой финансовый ущерб - в среднем около $15 млн.
Вторым наиболее значительным источником финансовых потерь являются засухи ($5,4 млн): в основном из-за засухи, случившейся в 2000-2001 годах.
На третьем месте по объему финансового ущерба идут землетрясения ($3,3 млн).
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Зинаи 80-уми Тоҷикистон дар рейтинги шиносномаҳои Henley & Partners
Дастгирии “Барқи тоҷик” аз ҳисоби андозсупорандагон
Об ва замин. Хоҳиши мардум аз вакилони парлумон
Вохӯрии вазирони корҳои хориҷии кишварҳои ОМ, Афғонистон ва Ҳиндустон дар Самарқанд
Ҳушдори КҲФ аз хатари тармафароӣ дар роҳҳои мошингард
Оҳангсози ҷавони тоҷик ғолиби озмуни байнулмилалии «Зебоӣ ва ҳамоҳангӣ дар эҷод»
Шикасти мунтахаби футболи олимпии Тоҷикистон аз “Истиқлол”
Рустами Эмомалӣ санҷиши фаъолияти молии шаҳрдориро дархост намуд
Эҳтимоли бори навбатӣ иваз шудани рақамҳои давлатии мошинҳо дар Тоҷикистон
Нарх дар кӯдакистонҳои Душанбе 10 сомонӣ зиёд шуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста