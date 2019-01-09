В Узбекистане сдача анкет на получение загранпаспортов для выезды за границу началась с очередей и давок. Перед отделениями управлений миграции и оформления гражданства в различных областях страны выстроились огромные очереди, сообщает centralasian.org.
Прием документов на получение новых загранпаспортов вместо упразднённых стикеров начался в 11 районах Ташкента с 4 января и 7 января в областях страны.
Тем, кто хочет выехать за границу, с 1 января текущего года необходимо получить загранпаспорт, выдаваемый на 10 лет. Ранее их заменяли стикеры ОВИР, вклеиваемые в паспорта сроком на 2 года.
В социальных сетях пользователи выкладывают фото с очередями перед отделениями УМиОГ в Самарканде, Гулистане, Ургенче и Термезе.
Бахшулло Арипов из Самарканда, который сдавал документы на получение загранпаспорта в самаркандский офис УМиОГ поделился впечатлениями.
«Сегодня, придя в 6 часов утра, мы были в очереди на 169-м месте. 70 человек получили талон, остальным ответили, чтобы они подошли на следующий день. Люди приходят в ОВИР (бывшее название учреждения) на день раньше и ночуют прямо там. Ранее мы простаивали в очередях за стикерами ОВИР, теперь мы стоим в очередях перед этим же офисом, но уже для получения загранпаспортов".
В паспортных столах в других городах Узбекистана наблюдается аналогичная ситуация.
По действующему биометрическому паспорту граждане с упразднёнными выездными визами могут свободно выезжать до истечения срока стикера выездной визы.
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан пока никак не прокомментировало ситуацию с ажиотажем и давками при получении загранпаспортов.
В настоящее время граждане Узбекистана могут беспрепятственно выезжать с действующим биометрическим паспортом в страны с безвизовым режимом, в том числе и в Россию.
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