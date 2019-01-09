В Центральной и Южной Азии торговля людьми для принудительного труда и сексуальной эксплуатаций почти одинаковая, но имеет различные профили жертв.

Миллионы людей во всем мире становятся жертвами торговцев «живым товаром». При этом преступники эксплуатируют самых беззащитных: 30 процентов пострадавших - дети. Об этом говорится в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности. Новый доклад был представлен 6 января в Вене в ходе специального мероприятия, организованного в рамках сессии Комиссии по наркотикам и преступности. Он был подготовлен на основе информации, поступившей из 142 стран мира. В докладе описаны нынешние тенденции в сфере борьбы с торговлей людьми. Агентство Ca-News предоставляет обзор по торговле людьми в Центральноазиатском регионе.

В последние годы жертвы торговли людьми из Восточной Европы и Центральной Азии все чаще обнаруживаются в Западной и Южной Европе. Другая часть восточноевропейских и имеющих гражданство Центральной Азии жертв наблюдаются в основном в Турции, отмечается в докладе.

В отличие от большинства других субрегионов, страны Восточной Европы и Центральной Азии сообщили о почти равном количестве мужчин и женщин, привлеченных к ответственности за торговлю людьми, больше осуждено — женщин. Во время составления доклада 86 мужчин и 85 женщин были привлечены к ответственности за торговлю людьми и связанными с ней преступления. Осуждены: 35 мужчин и 46 женщин. Страны Центральной Азии сообщают о большем количестве женщин, обвиняемых в торговле людьми, к примеру в Восточной Европе (и на Южном Кавказе) больше обвиняются мужчины.

«Вербовка детей в солдаты, принудительный труд, сексуальное рабство - эти формы торговли людьми приобретают невиданные масштабы. Члены вооруженных групп и террористы совершают эти преступления для того, чтобы посеять страх среди местного населения, а также используют жертв в качестве подарков для приманки новых бойцов в свои ряды», - заявил глава Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов.

Учитывая выявленную торговлю людьми в субрегионе, самые «богатые» страны - Казахстан и Россия - это в основном страны назначения (принимающие страны). Последний заманивает жертв из других стран Восточной Европы, Казахстан же является местом назначения жертв торговли людьми из других стран Центральной Азии.

Жертвы торговли людьми по признаку пола и возраста в Центральной Азии:

Мужчины — 43%

Женщины — 49%

Девочка — 3%

Мальчик — 5%

Фото: доклад ООН

В отчете рассмотрены 3 основные формы эксплуатации: сексуальная эксплуатация (выделено розовым), попрошайничество и другие виды (желтый цвет), а так же принудительный труд (обозначено серым цветом).

Фото Доклад ООН

В странах Центральной Азии и Восточной Европы превалируют 2 формы эксплуатации: сексуальная эксплуатация — 48%, принудительный труд — 45% и другие виды — 7%.

Фото Доклад ООН

Куда отправляют жертв торговли людьми из стран Центральной Азии?

- Восточная Европа и Центральная Азия.

- Центральная и Юго Восточная Европа

- Западная и Южная Европа

Сколько зарабатывают торговцы людьми с жертвы за день?

В рамках опроса, используемого для сбора данных за двухлетний период для доклада о торговле людьми, Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) запросило у стран краткие описания случаев торговли людьми, где торговцы были привлечены к ответственности за последнее время.

Было получено около 180 случаев из более чем 40 стран. Из них около 17 случаев из 13 разных стран содержали конкретную информацию о доходе торговцев людьми от преступления. Ни в одном из случаев не рассматривались расходы, понесенные торговцами людьми, что означает, что невозможно установить точную прибыль.

В восточной Европе и Центральной Азии были рассмотрены три кейса торговли людьми. В Центральной Азии доход с одной жертвы составляет около 8-10 долларов в день, тогда как в рассмотренных случаях из Западной и Южной Европы жертвы торговли людьми вынуждены были зарабатывать около 300-500 евро за день.

Информация, представленная на карте, взята из небольшой выборки, которая не является репрезентативной для всех случаев. Тем не менее, данная информация иллюстрирует, что преступный доход от торговли людьми у людей значительно варьируется с точки зрения форм эксплуатации, а также от места эксплуатации.

Доходы торговцев людьми из Восточной Европы и Центральной Азии за день/за совершенную сделку:

В этих регионах были рассмотрены доходы с 3-х случаев: сексуальная эксплуатация, попрошайничество и незаконное усыновление/удочерение.

За сделку со сдачей жертвы для сексуальной эксплуатации торговцы получали от 7 до 21$.

За попрошайничество в день можно выручить по 8, 9 и 10$ в день

За торговлю детьми для незаконного усыновления/удочерения можно получить $2, 200.

В докладе говорится, что число зарегистрированных жертв торговцев людьми выросло за последний год. Авторы нового документа полагают, что это свидетельствует не только о росте преступности, но и о том, что в последние годы удалось укрепить механизмы раскрытия таких злодеяний и выявления потерпевших.

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