Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что раскритикованные гражданами штрафы за плевки необходимы для окультуривания общества. Об этом 9 января сообщило издание 24.Kg.
«Люди должны соблюдать элементарные нормы культуры и поведения в общественных местах. Нам следует подавать правильный пример подрастающему поколению», - пояснил Абылгазиев. Он поручил органам местного самоуправления провести среди населения разъяснительную работу.
Аналогичным образом премьер-министр объяснил повышение штрафов за нарушения правил дорожного движения.
«Ужесточение наказания направлено не на то, чтобы взимать больше штрафов, а на то, чтобы навести порядок на дорогах. Мы хотим добиться сокращения дорожно-транспортных происшествий и повернуть ситуацию на дорогах в более цивилизованное русло», — заявил он.
С 1 января 2019 года в Киргизии вступили в силу новые Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс и Кодекс о нарушениях уголовного направления. В стране полностью обновлена система охраны общественного порядка. О том, что новое законодательство предусматривает штрафы за плевки, было известно давно. Но граждане начали активно выражать возмущение лишь после того, как новые кодексы вступили в силу. Так, один молодой человек демонстративно плюнул в сторону Белого дома и на камеру пообещал заплатить за это штраф. В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлен плюющийся милиционер. Также в плевании уличили некоего мужчину у здания мэрии Бишкека — предположительно, чиновника, передает ИА "Фергана".
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Вохӯрии вазирони корҳои хориҷии кишварҳои ОМ, Афғонистон ва Ҳиндустон дар Самарқанд
Ҳушдори КҲФ аз хатари тармафароӣ дар роҳҳои мошингард
Оҳангсози ҷавони тоҷик ғолиби озмуни байнулмилалии «Зебоӣ ва ҳамоҳангӣ дар эҷод»
Шикасти мунтахаби футболи олимпии Тоҷикистон аз “Истиқлол”
Рустами Эмомалӣ санҷиши фаъолияти молии шаҳрдориро дархост намуд
Эҳтимоли бори навбатӣ иваз шудани рақамҳои давлатии мошинҳо дар Тоҷикистон
Нарх дар кӯдакистонҳои Душанбе 10 сомонӣ зиёд шуд
Боғи Ғалаба. Макони нави муҷассамаҳои барканоршуда?
Идомаи барфрезӣ дар минтақаҳо ва борон дар Душанбе
Чӣ корҳо иҷро шуданду боз чӣ нақшаҳо дар пешанд? Ҳисоботи солонаи Рустами Эмомалӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста