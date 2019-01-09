Несмотря на то, что таджикские власти строго контролируют религиозное обучение за границей, законодательство разрешает получение религиозного образования в других странах. Мы решили узнать, как можно получить разрешение на религиозное обучение за рубежом.

Недавно в парламенте Таджикистана предложили поправки в закон «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей», согласно которым родителей накажут за незаконное религиозное обучение за рубежом. Согласно новым поправкам, родители должны получить письменное согласие государственных органов, прежде чем отправлять своих детей за границу для получения религиозного образования. Если эти положения будут нарушены, родители будут подвергнуты административному наказанию.

Пока порядок получения религиозного образования граждан страны определяется только законом РТ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

В части 6 статье 8 этого закона говорится: «Получение религиозного образования за пределами страны, в том числе в высших религиозных школах, разрешается только после получения религиозного образования в Республике Таджикистан и письменного согласия уполномоченного государственного органа по вопросам религии и образования".

Если гражданин РТ не имеет высшего религиозного образования, полученного в Таджикистане, то может забыть об обучение за рубежом.

Куда надо обратиться?

Как сообщили «АП» в Комитете религии, упорядочения традиций, торжеств и обрядов при правительстве РТ, если заявитель имеет высшее религиозное образование в Таджикистане и официально может подтвердить его, он должен обратиться в Минобразования и науки или в Комитет религии с заявлением. В заявке необходимо указать название ВУЗа и страну, где он намерен обучаться. Заявка будет направлена ​​в комиссию по отбору и подготовке кадров в высших учебных заведениях зарубежных стран.

В состав комиссии входят представители Минобразования, Минэкономразвития, Комитет религии и Исламский центр Республики Таджикистан.

«Комиссия при содействии посольств иностранных государств в Таджикистане изучает политическую и религиозную ситуацию, а также уровень безопасности в той стране, где хочет учиться заявитель. Также тщательно проверяется официальное функционирование учебного заведения. Если в стране политическая и религиозная ситуация нестабильная или несовместима с обучением, комиссия отклонит это предложение», - сообщили в комитете.

Какие документы требуются?

В Министерстве образования и науки сообщили «АП», что для получения разрешения на религиозное обучение за рубежом заявитель должен предоставить в комиссию биографию, справку-анкету, копию внутреннего паспорта и приглашение со стороны зарубежного учебного заведения.

В каких странах могут получить религиозное образование?

Конкретного списка государств или международных образовательных учреждений, где разрешено гражданам Таджикистана получить религиозное образование нет, сообщили «АП» в Комитете религии.

«По статистике, граждане Таджикистана предпочитают учиться в Пакистане, Египте, Саудовской Аравии, Иране, Ливии, Йемене и Сирии. Ожидается, что будет налажено сотрудничество с исламскими университетами соседних стран, в том числе и в Узбекистане», - сообщили в комитете.

Высшее религиозное обучение в Таджикистане

В Таджикистане высшее религиозное обучение можно получить только в Исламском институте Имама Азама в городе Душанбе. В институте обучение составлено на основе ханафитского мазхаба.

Как сообщается на сайте института, сегодня там на двух факультетах и пяти отделениях обучаются 1200 студентов. Стоимость обучения составляет от 3400 до 4800 сомони в год.

Интерес падает

В Комитете религии сообщили, что в 2018 никто не обращался за получением разрешения на учёбу за рубежом.

Аналитики считают, что граждане страны не делают этого из-за строгого контроля со стороны властей. Но в Комитете религии говорят, что «чаще это связано с нестабильной ситуацией в тех странах.

В стране с 2010 года проводится расширенная кампания по возвращению незаконно обучающихся в зарубежных странах таджикских граждан. Президент страны Эмомали Рахмон тогда заявил, что за границей они «становятся не муллами, а террористами». По информации Комитета религии, с того года более 3 тыс. граждан, незаконно получающих религиозное образование в Йемене, Сирии, Египте, Пакистане, Афганистане, Ираке и Иране, были возвращены на родину. Из них, по данным Комитета, свыше 50 человек снова вернулись в эти страны за религиозным обучением. Незаконно.

Возвращенцев обязали раз в полгода являться для регистрации и беседы в ОМВД по месту жительству.

По данным МВД РТ, за девять месяцев 2018 года таджикским властям удалось вернуть на Родину 68 граждан, которые получали незаконно религиозное образование за рубежом. За этот период в страну добровольно вернулись 163 гражданина, которые воевали за рубежом в рядах боевых формирований, были последователями запрещенных в республике радикальных течений и движений «Салафия», «Ансараллах» и «Группы 24».

По данным министерства, на сегодняшний день число граждан Таджикистана, которые остаются за рубежом и получают там незаконное религиозное образования, составляет 289 человек.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.