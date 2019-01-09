В городе Сочи по инициативе министерства культуры Краснодарского края России прошел 5-й Международный фестиваль-конкурс «Красота и гармония в творчестве».

В номинации «Молодой композитор» (в возрасте 21-25 лет) в конкурсе первое место занял представитель Таджикистана Сохибджон Хасанов, сообщает пресс-центр Минкультуры республики.

Сохибджон Хасанов является выпускником Республиканской средне-специальной школы-интерната искусств имени Атоева. В настоящее время он учится на третьем курсе композиторского факультета Краснодарского государственного института культуры по учебному гранту Минкультуры Таджикистана. Он является учеником одного из известных композиторов РФ, председателя Союза композиторов Краснодарского края, деятеля культуры России профессора Владимира Чернявского.

Цель проведения конкурса – расширение разнообразного культурного сотрудничества между народами, содействие формированию талантов и развитию инновационной культуры, также изучение новых направлений художественно-творческих навыков молодых композиторов и исполнителей профессионально-творческих коллективов.

Члены жюри оценивают умение и мастерство участников по номинациям искусства вокала, исполнительское мастерство, искусство танца, умения рисовать, эстрадно-цирковое искусство и «Молодой композитор» (по возрастным категориям).

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.