АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Сборная Таджикистана по футзалу проведет контрольный матч со сборной Турции. Встреча состоится в турецком городе Эрзинджан.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ЯНВАРЯ
1839 - День изобретения фотографии.
1936 – Худжанд переименован в Ленинабад
1940 – Образован Союз композиторов Таджикистана.
2001 - В Согдийской области образовано первое частное информационное агентство «Вароруд».
2003 - Постановлением правительства РТ утверждена организационная структура учреждений первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
2009 - Религиозное движение «Салафия» объявлено в Таджикистане вне закона.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ЯНВАРЯ
1927 – Родился доктор географических наук, профессор Кандил Джураев, бывший ректор Душанбинского госпединститута имени Т.Г.Шевченко (ныне Таджикский государственный педуниверситет имени К. Джураева), председатель Верховного Совета Таджикской ССР.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 5-10 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, днем -4+1.
По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в предгорных районах ночью снег, днем без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем 1-6 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, в отдельных районах ночью снег, днем без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 мороза, днем 5-10 мороза, по ВГБАО ночью 25-30 мороза, (в районе Булункуля 53-55 мороза) днем 12-17 мороза.
По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, ночью в отдельных районах осадки (дождь, снег), днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 13 мороза, днем -3+2.
По городу Душанбе - Переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 9-11 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем без осадков, туман. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 7-9 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 9-11 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, ночью снег, днем без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 мороза, днем 5-7 мороза.
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