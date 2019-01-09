Для регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области новый год начался с награды за большой вклад в развитие связи в регионе. Подпись под благодарственным письмом оператору поставил председатель Хатлонской области Гулмахмадзода Давлатшох.
Директор регионального управления компании Маджид Сайтасанов получил благодарственное письмо 4 января. Награду вручил руководитель отдела транспорта и телекоммуникаций исполнительного органа государственной власти по Хатлонской области Хайриддин Бободжонов. Он поблагодарил всех сотрудников «МегаФон Таджикистан» за вклад в развитие системы связи, а также поздравил региональное управление компании с 9-летием.
«Со дня своего основания «МегаФон Таджикистан» работает над тем, чтобы надежная связь была у жителей Хатлона даже в самых отдаленных селах. Этот труд имеет огромное социальное значение. С мобильными услугами в районы области приходит новое качество жизни: абоненты оператора могут в нужный момент позвонить врачу или спасателям, а мобильный интернет помогает учиться и работать, не покидая пределов родного села. Современные цифровые услуги меняют жизнь к лучшему, и это – главный результат вашей многолетней работы», – отметил Хайриддин Бободжонов.
«Одно из главных наших достижений – то, что удалось собрать в Хатлоне команду настоящих профессионалов. Трудолюбие, уникальный практический опыт, желание сделать всё, чтобы связь «МегаФон Таджикистан» пришла в самые отдаленные уголки области, – вот что лежит в основе всех наших достижений. От лица всего нашего коллектива благодарю руководство Хатлонской области за награду! Мы и дальше будем работать в интересах региона и его жителей», – сказал в ответ Маджид Сайтасанов.
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