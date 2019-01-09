Родители обратились в редакцию “АП” с жалобой, что с января месячная оплата в государственных детсадах города Душанбе повысилась, и просили разобраться из-за чего.
«С января в детском садике сообщили, что постановлением хукумата столицы оплата за детсад повысилась с 100 до 110 сомони», - сообщила «АП» одна из родительниц, жительница столицы Раджабмо Шарипова. Она также сказала, что к 110 сомони утверждённой суммы они оплачивают ещё 20-30 сомони воспитательницам.
В управлении образования города «АП» сообщили, что увеличение стоимости в детсадах связано с повышением размера показателя для расчетов.
«Согласно постановлению, оплата за присмотр и уход за детьми в государственных детсадах города Душанбе стоит два показателя для расчетов. Так как с первого января размер показателя для расчетов в Таджикистане повысился с 50 до 55 сомони, то и оплата в детских садиках составила 110 сомони»,- сообщил сотрудник управления Абдурахим Каримов.
В Управлении также опровергли информацию о других выплатах и сообщили, что наказывают нарушителей.
«В государственных детских садиках никто не должен просить больше утверждённой суммы, т.е. более 110 сомони. Везде в учреждениях на досках объявлений развешена копия постановления, где указана сумма оплаты. Иногда сами родители собирают воспитательницам по 20 сомони, а потом жалуются. При выявлении таких случаев мы наказываем нарушителей»,- сообщил Абдурахим Каримов.
Всего в столице более 90 государственных и более 30 частных и подведомственных дошкольных учреждений. В частных детских садиках оплата составляет от 200 до 2000 сомони в месяц.
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