8 января днем сотрудники аппарата бангкокского представительства Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев вывели девушку, которая прожила почти четыре дня в транзитной зоне аэропорта. У нее есть пятидневное разрешение таиландских властей на временное нахождение в стране. В течение этого времени сотрудники ООН должны найти страну, которая будет готова предоставить беглянке постоянное убежище.
18-летняя гражданка Саудовской Аравии Рахаф Мухаммед Аль-Кунун прилетела в Бангкок 5 января из Кувейта, где отдыхала вместе с семьей. Из Таиланда Аль-Кунун хотела улететь в Австралию и попросить там убежище. По ее словам, у нее была виза и билет, но в аэропорту Бангкока девушку встретил саудовский дипломат и забрал у нее паспорт, сообщает Медуза
Власти Таиланда запретили Аль-Кунун въезд в страну, объяснив это тем, что она не имела обратного билета и забронированного номера в гостинице. По словам главы иммиграционной полиции Таиланда Сурахате Хакпарна, в посольстве Саудовской Аравии заявили, что девушка сбежала от родителей, и те опасаются за ее безопасность.
Утром 7 января, за несколько часов до рейса в Эль-Кувейт, таиландский суд отклонил ходатайство о прекращении депортации, поданное адвокатами девушки. Тогда Аль-Кунун забаррикадировалась в номере отеля при аэропорте, в котором она провела последние дни, — и самолет улетел без нее. Через социальные сети девушка рассказала, что на родине ее ждет тюрьма, а после освобождения – смерть от рук родственников за оскорбление чести семьи. Родственники Аль-Кунун ее слова никак не комментировали.
В своих постах Аль-Кунун рассказала, что не может свободно учиться и работать в своей стране, что хотела бы получить возможность жить так, как считает нужным.
В Саудовской Аравии действует закон, согласно которому у каждой женщины есть опекун - это может быть ее отец, муж, брат и даже сын, который дает ей разрешение на работу, поездки, замужество, открытие банковского счета и даже выход из тюрьмы.
Через соцсети Аль-Кунун попросила убежище у властей Канады, США, Австралии и Великобритании. Подруга Аль-Кунун - они познакомились в группе для саудовских феминисток — рассказала журналистам, что отец девушки, скорее всего, работает на правительство Саудовской Аравии. По ее словам, Аль-Кунун больше шести месяцев не выпускали из дома, били и угрожали убить за то, что она постриглась.
Вечером 7 января глава иммиграционной полиции Таиланда Сурахате Хакпарн заявил, что Аль-Кунун «разрешено остаться» в Таиланде. Она покинула аэропорт с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Представитель управления Джузеппе де Винсентис заверил, что пока дело Аль-Кунун будет рассматриваться, девушка не будет выслана в страну, в которой ее жизни может угрожать опасность.
Хотя в Таиланде работает региональная структура Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сам Таиланд не дает убежища иностранным гражданам. Каждый иностранец, оказавшийся в стране без паспорта, по закону рассматривается как нарушитель визового режима и подлежит депортации. Депортация молодой женщины должна была состояться в понедельник.
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