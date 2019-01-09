Снегопад в ГБАО не прекращается вторые сутки

В Горно-Бадахшанской автономной области вторые сутки непрерывно идет снег. В городе Хорог и окрестных деревнях высота снежного покрова достигает уже почти полметра.

По словам жителей этих мест, осадки начались накануне, 7 января, во второй половине дня и до сих пор не прекращаются.

По данным синоптиков, снегопад в Хороге продолжится и сегодня ночью, прекратится только завтра.

Фото читателя АП 1 /9

Снег идет и в других регионах страны. В частности, в Аштском районе второй день идет мокрый снег, снегом занесло также дорогу и на север и на юг страны.

Аштский район Фото Сайидо Шоди 1 /12

По данным Агентства по гидрометеорологии, в период с 10 по 11 января по всей республике ожидается неустойчивая погода, будут осадки, местами сильные.

До 11 января на южных склонах Гиссарского хребта и западных районов ГБАО возможен сход снежных лавин.

На горных дорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

На автомагистрали Душанбе-Худжанд сохраняется снежный накат, гололедица и снежные заносы.

В Душанбе завтра ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, возможен туман. Температура днем прогреется до 9-11 тепла.

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