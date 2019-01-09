В Министерстве национальной экономики Казахстана состоялось заседание по развитию предпринимательства, занятого в сфере выездной, передвижной торговли, так называемого «бизнеса на колесах».
По данным ведомства, данный вид предпринимательской деятельности в республике практически отсутствует, хотя изучение международного опыта показало, что именно «бизнес на колесах» не один десяток лет процветает в странах Европы и США, передает CA-News.
Предприниматели арендуют грузовики и автобусы, переоборудуют их и отправляются на улицу кормить сотни людей в день, постоянно меняя место своей дислокации. По дорогам европейских стран и США колесят сотни и тысячи фургонов-ресторанов.
Мобильные точки общественного питания открывают не только профессионалы, но и обычные начинающие предприниматели, открывшие свое дело в кризис и рискнувшие освоить новую специальность. В основное меню передвижных заведений, как правило, включены самые распространенные блюда (хот-доги, пицца и прочие блюда быстрого приготовления), горячие и холодные напитки. Людей в таком деле привлекают прежде всего низкие инвестиционные затраты и высокая прибыльность.
Однако, как отмечает МНЭ, на сегодняшний день нормы законодательства РК не позволяют открывать подобный бизнес, в частности остается не решенным вопрос о необходимости утверждения маршрутов передвижения по городу для реализации в разных точках населенного пункта без привязки к определенной территории.
В связи чем, экспертная группа министерства рекомендует внести изменения в законы «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и «О регулировании торговой деятельности», в части уточнения функционала местных исполнительных органов по утверждению не только мест, но и маршрутов выездной торговли. В настоящее время поправки находится на рассмотрении в мажилисе парламента.
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aliko8
Вот то что нужно и для Таджикистана для поднятие Туризма хотя бы чуть чуть.