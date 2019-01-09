Первое слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова началось во вторник в Анкаре. Турецкие правоохранители отыскали в общей сложности 28 подозреваемых по делу, 18 из которых предстанут перед судом 8 января.
Андрей Карлов был убит 19 октября 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре — во время выступления дипломата в него несколько раз выстрелил турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавший был убит в ходе полицейской операции. Российский посол скончался от полученных ранений.
В резонансном преступлении усмотрели террористический след и началось расследование.
Прокуратура Анкары в конце ноября 2018 года направила во Второй суд столицы Турции по особо тяжким преступлениям обвинительное заключение.
В обвинительном заключении по делу об убийстве Карлова подчеркивается, что покушение на дипломата было организовано террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ), чьи сторонники предприняли попытку переворота 15 июля 2016 года в Турции и занимались шпионской и разведывательной деятельностью.
В обвинительном заключении, помимо главаря террористического течения «Параллельное государство» Фетуллаха Гюлена, значатся имена Шерифа Али Текелана, Эмруллаха Услу и «имама» убийцы Карлова из числа сторонников Гюлена Шахина Согюта, который якобы отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата, пишет ТАСС.
На скамье подсудимых оказались в общей сложности 18 подозреваемых, четверо из них находятся в тюрьме и участвуют в судебном процессе по видеосвязи.
Часть обвиняемых объявлена в международный розыск, в том числе Фетуллах Гюлен, Шериф Али Текалан и Эмруллах Услу.
Подозреваемые в убийстве российского посла обвиняются в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.
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