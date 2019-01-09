Шесть уроженцев Узбекистана и один гражданин Кыргызстана, проживающие в Швеции, предстали перед судом в Стокгольме по обвинению в передаче средств экстремистской группе «Исламское государство» (ИГ) и подготовке теракта в Швеции.

Первое заседание состоялось 7 января в камере строгого режима Стокгольмского суда, где обвиняемые: граждане Узбекистана Акрамджон Эргашев, Бахтиёр Умаров, Гулом Таджиев, Шоахмад Махмудов, Дэвид Идриссон, а также подозреваемый из Кыргызстана Атабек Абдуллаев сидели за пуленепробиваемой стеклянной перегородкой.



Абдуллаев, Идриссон и Умаров обвиняются в приобретении химикатов и другого оборудования, включая штыки и радиоустройства, с целью «убийства и нанесения вреда другим людям», говорится в обвинительном заключении.



Все шесть подозреваемых, которым от 24 до 46 лет, проживали в Швеции на законных основаниях. Они отвергают все обвинения.



Судебный процесс запланирован на период до 11 февраля.



По данным следствия, трое подозреваемых - выходцы из Узбекистана и Кыргызстана. Минимум один из них поддерживал контакты с гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым, который 7 апреля 2017 года направил угнанный им грузовик в скопление людей на центральной торговой улице шведской столицы.

В апреле 2017 года гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который просил убежища в Швеции, на украденном грузовике сбил группу пешеходов в центре Стокгольма, в результате чего погибли пять человек. Он был приговорен к пожизненному заключению в июне 2018 года.

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